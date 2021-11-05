【KO便秘】排便用力過度可致爆血管中風　解構便秘症狀從飲食改善腸道健康

▲ 醫生解構便秘症狀，從飲食入手改善腸道健康。

平時我們社交時很少會討論大便的習慣。但作為醫護人員在問病歷時，這是一條反映身體狀況的重要問題。其重要性猶如心跳、血壓或女性的最後經期。

大部分人的大便次數由一日三次至一週三次不等，當中50%人一日一次大便。如果每週少於三次排便，糞便量少和乾硬則屬便秘。肚瀉的定義就是每日多於三次散爛的大便。正常排便需時應該少於一分鐘，最長也不應多於10至15分鐘。

每日一次大便很多人都可做到，但是否最理想呢？茹素之後因為食物內含有的纖維增加，大便變得柔軟，大便次數可以增加至每日兩至三次，而大便時也不需要花氣力便能無痛苦地排出糞便。我訪問一些轉型素食一年的朋友也有類似的體會。有不少素食者發現排便比排尿所需的時間還少。

長者有便秘的情況較常見。茄素或多菜少肉的飲食有助腸道暢通，減低腸道內的壓力。飲足夠的水和每日三十分鐘的帶氧運動也有幫助。

長期便秘會引至腸道和腹內壓力增加，導致大腸憩室、痔瘡、肛裂、雙腳靜脈曲張和小腸氣等疾病。再者如果糞便太硬，如廁時太用力可瞬間增加血壓，甚至中風。當然腸道阻塞如腸癌等也可引致便秘。如有懷疑應及早就醫。

▲ 放射科專科 岑承輝醫生

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標題經TOPick編輯修改，原題為「你今日大咗便未？」