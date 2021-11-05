【煙剷媽媽】妻孕期堅持日抽半包煙　老公心痛初生女心臟缺陷︰好想離婚

▲ 有媽媽孕期每日抽半包煙，女兒出生後發現心臟缺陷。

為了寶寶健康成長，媽媽在懷孕期要特別注意飲食，更要保持良好的生活習慣。台灣一名爸爸在網上分享自己的家庭故事，其有吸煙習慣的妻子，在孕期依然每日抽半包煙。直至女兒出生後發現心臟缺陷，需要做手術，他怪責是妻子吸煙的後果，更透露想離婚。

懷孕8個月仍煙癮大

該名爸爸日前於網絡群組「匿名公社」投稿，表示再次當爸爸，但他並不高興。他指老婆煙癮很大，即使懷孕時仍會偷偷抽煙，最離譜的一次是︰

鄰居看到她趁我去上班時，就光明正大地躺在沙發上吞雲吐霧，重點那時已經懷孕快八個月了！

他為此與老婆大吵一頓，向她說明抽煙會危害孩子，尼古丁會提高孕婦血中鉛濃度，經由胎盤傳給胎兒，並造成血管收縮，讓胎兒氧氣供給量減少，更會影響智力發展及成長發育問題。

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辯稱日抽一包煙減至半包

他提及老婆的煙癮已影響他和大兒子，「孩子只要感冒就會很嚴重，甚至咳到心臟痛而住院。」可是，老婆卻回應︰

我懷孕老大時也抽煙，不也沒事？我懷孕前是一天一包，現在一天也才半包應該沒差吧？

只是無論他怎麼勸說，老婆都聽不下去。之後女兒出生了，不幸發現她心臟缺陷，令他大受打擊︰

龐大的手術費，消耗的時間，不停的醫院往返讓我精疲力盡，我真的很想拋下這一切跟老婆離婚……

不過，他明白作為兩孩爸爸不能如此，否則孩子怎麼辦，只是他的壓力實在很大。

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網民︰愛自己勝過孩子

網民對於他的遭遇深表同情，同時認為這位媽媽沒有顧及孩子健康，表示「煙癮凌駕母愛之上」、「只能說老婆是自己選的，但也足以證明她比較愛自己」。點擊圖片睇更多網民意見︰

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責任編輯：王明芳