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AGA演唱會延期兩年終落實　明年重踏紅館感觸良多

娛樂 17:03 2021/11/05

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

AGA終落實紅館演唱會。

AGA江海迦原定於2020年舉行首個個人紅館演唱會，但因疫情關係需要重新入紙申請檔期，今日宣布再度踏足紅館舞台舉行《AGA Gaia Live》演唱會，將於2022年1月29至30日跟一眾粉絲見面！

AGA這段時間繼續努力創作，鍛練自己，累積更多好作品，到今天終於迎來好消息，AGA表示心情激動：「事隔2年，我累積了更多作品，亦籌備了全新歌單及概念送給大家，我和團隊都希望可以實在地將成果呈現出來！踏入第10年，終於可以帶着我的作品在紅館舞台跟大家分享！」

AGA為了演唱會海報拍攝了2款造型，希望大家幫忙選出心儀的一款，成為最終的演唱會海報。

AGA於2013年正式出道，唱作才女的形象深入民心，她的作品不論是錄音室正式製作還是Demo版本都一樣受歡迎。

她回望這段時間的經歷，感觸良多：「相信每一個唱作人都會跟自己的樂器是最好朋友、最親密的戰友。2013年正式出道，還未計算之前準備的幾年時間，作曲、學習用電腦軟件造Demo等。過去十多年，一步一步走到今天，寫了、唱了幾十首自己的歌。直到三年前公司提議舉行紅館演唱會，好期待！」

同場加映：利愛安訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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歌手 江海迦 演唱會

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