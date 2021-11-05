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【打擊走私】水警及食環署聯合行動檢450噸走私凍肉　總值約1.3億元

社會 17:16 2021/11/05

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警方檢獲450噸涉走私凍肉 。（曾秋文攝）

水警及食環署上月（30日）起展開反走私行動，針對走私集團利用快艇搬運凍肉走私至內地，分別在東區貨物起御區、機場三跑限制區和油麻地貨物起卸區內，發現4艘躉船和1艘貨輪，載有共20個貨櫃，合共450噸凍肉，包括牛肉、豬肉和內臟等，總值1.3億元，相信如成功走私到其他地區，可賺取數倍的利潤。食環署人員現正檢驗涉案凍肉，如發現食品安全問題，會將其銷毀。

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行動中，警方在大澳海面拖走2艘大馬力快艇，水警刑事部拘捕2名分別為52和60歲的男子，涉嫌走私和危害他人海上安全罪，他們分別是躉船負責人和搬運工，均有黑社會背景，現正被扣留調查。 

水警總區（刑事）警司關晉廷指，涉案凍肉部份來源不明，運送過程沒有冷凍設施。 他又指，海上走私活動有上升趨勢，水警和海關於2019年共破獲19宗海上走私，拘捕27人，檢獲6600萬元貨物；至2020年，偵破41宗，拘捕66人，檢獲3億6900萬元貨物；而在本年1至10月期間，破獲48宗案，拘捕54人，檢獲3億4500萬元貨物。

警方又稱，在走私凍肉方面，在2019年共有12宗，拘捕12人，檢獲21萬公斤走私凍肉，總值640萬元。2020年則有10宗，拘捕36人，檢21萬公斤凍肉，總值810萬元，至本年1至10月，破獲21宗案，拘捕37人，檢獲16萬公斤凍肉，總值2600萬元。

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記者：曾秋文

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