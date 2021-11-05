【打擊走私】水警及食環署聯合行動檢450噸走私凍肉　總值約1.3億元

▲ 警方檢獲450噸涉走私凍肉 。（曾秋文攝）

水警及食環署上月（30日）起展開反走私行動，針對走私集團利用快艇搬運凍肉走私至內地，分別在東區貨物起御區、機場三跑限制區和油麻地貨物起卸區內，發現4艘躉船和1艘貨輪，載有共20個貨櫃，合共450噸凍肉，包括牛肉、豬肉和內臟等，總值1.3億元，相信如成功走私到其他地區，可賺取數倍的利潤。食環署人員現正檢驗涉案凍肉，如發現食品安全問題，會將其銷毀。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

行動中，警方在大澳海面拖走2艘大馬力快艇，水警刑事部拘捕2名分別為52和60歲的男子，涉嫌走私和危害他人海上安全罪，他們分別是躉船負責人和搬運工，均有黑社會背景，現正被扣留調查。

水警總區（刑事）警司關晉廷指，涉案凍肉部份來源不明，運送過程沒有冷凍設施。 他又指，海上走私活動有上升趨勢，水警和海關於2019年共破獲19宗海上走私，拘捕27人，檢獲6600萬元貨物；至2020年，偵破41宗，拘捕66人，檢獲3億6900萬元貨物；而在本年1至10月期間，破獲48宗案，拘捕54人，檢獲3億4500萬元貨物。

警方又稱，在走私凍肉方面，在2019年共有12宗，拘捕12人，檢獲21萬公斤走私凍肉，總值640萬元。2020年則有10宗，拘捕36人，檢21萬公斤凍肉，總值810萬元，至本年1至10月，破獲21宗案，拘捕37人，檢獲16萬公斤凍肉，總值2600萬元。

最新影片推介：

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https：//bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https：//bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

記者：曾秋文