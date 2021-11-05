【緊急呼籲】13歲峰峰仍未獲合適遺心續命　今須緊急更換右心室輔助器人工喉管

▲ 13歲的阿峰因擴張性心肌病變引致急性心室衰竭，正在香港兒童醫院深切治療部留醫。 （兒童醫院提供）

13歲的峰峰因擴張性心肌病變引致急性心室衰竭，情況持續危殆，正在香港兒童醫院深切治療部留醫，其母梁太上月中已公開呼籲公眾善心捐贈合適的遺心，惟至今仍未獲合適遺心續命，早前更因心臟循環功能未如理想，造成胸腔積水，需插喉把積水排出體外。【下一頁】

峰峰的父母今日（5日）社交平台表示，峰峰原本於下星期一更換已放置多時的洗血喉及右心室輔助器的外置喉管，但於昨天發現右心室輔助器人工喉管近心臟位置有不明液體，所以需於今天緊急更換喉管及化驗其液體。其父母上載一張手術室外的照片，為兒子打氣：

峰峰，爸爸媽媽知你好驚，但唔會有事的，訓醒就會見到爸爸媽媽㗎喇。加油呀！峰峰！

兒童醫院早前表示，峰峰情況持續危殆，需繼續使用雙心室輔助器維持心臟循環功能，及接受連續性腎臟透析治療，暫時未有合適的遺體心臟；其心臟功能完全依賴儀器維持，隨時有出現併發症的風險，醫療團隊會繼續按臨床情況提供相應治療。

合適捐贈者的條件：

血型：B+或O+

體重：介乎50至70公斤

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記者：黃悅晴