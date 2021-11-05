【流感疫苗】醫學會指接種新冠疫苗及流感疫苗應相隔14天　倡市民先打流感疫苗

▲ 香港醫學會的醫生及醫學院學生今日即場接種流感疫苗，鼓勵市民接種。（陳國峰攝）

本港將踏入冬季流感高峰期，香港醫學會表示，市民如同時感染新冠病毒及流感，併發症及死亡率會大大增加；另加上打針後約2星期後才產生抗體，認為現時接種流感疫苗是一個合適的時間，呼籲市民盡快接種，免得在新一波疫情或流感來擊時「趕唔切」。

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每年的12月至2月是冬季流感高峰期，香港醫學會的醫生及醫學院學生今日即場接種流感疫苗，鼓勵市民接種。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，如市民同時感染新冠病毒和流感，出現併發症及死亡機會，較只感染新冠病毒的患者高一倍以上，加上單從病徵是無法兩別所患何病，故接種新冠疫苗和流感疫苗同樣重要。

另一聯席主席陳以誠表示，流感的傳播力非常強，市民感染流感後情況可以很嚴重，包括可引致腦炎、心肌炎，嚴重甚至可以致命。他引述衞生署資料顯示，2018至19年共錄得601宗與流感相關而入住深切治療部的死亡個案，當中包括356人死亡。

至於兩款疫苗應否同時接種，他說衞生防護中心建議接種兩款疫苗應相隔14天，而醫學會認同有關做法，因其可更仔細地監察兩款疫苗的副作用。他又說，今年的四價疫苗分A類及B類各有兩個品種，接種流感疫苗是絕對可以預防流感，不過因打針後14天體內才會產生抗體，他建議市民盡快接種流感疫苗：

如果流感同第五波同時來到，到時會要打邊針先？我建議應盡早打流感疫苗，否則到時兩個病的高峰期同時來到，就會打唔切！

陳提到，因應去年新冠疫情，港人每日佩戴口罩、勤洗手，故流感情況不嚴重，但認為港人不可以調以輕心，如遇上較嚴重的H3N2病毒，情況未必如去年般輕微：

希望市民不要自滿，唔好俾大環境誤導，如果今年病毒變種，唔打針就會頂唔順，好危險。

陳以誠又指，本港去年只有約170萬人接種流感疫苗，佔全港人口約20%，對比台灣、美國、加拿大等地方都有逾一半人打針，其比率相對較低。他說，由於今年的宣傳較多，可能會有更多市民想打針，「200萬針以上都不意外」，希望港府可提供足夠的流感疫苗。

另外，香港醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，已接種兩劑新冠疫苗的市民，在選擇打第三針時可以考慮接種時的經驗、未來計劃等而選擇哪款疫苗。詳情即看：【下一頁】

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記者：郭詩詩