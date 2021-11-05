【新冠疫苗】兒童疫苗劑量較少成效達9成　研究不建議5至11歲兒童接種第3劑復必泰

▲ 5至11歲兒童群組接種「復必泰」疫苗，可減低他們感染新冠肺炎和患上重症的風險。（梁偉榮攝）

美國疾病控制及預防中心上周五（10月29日）批准輝瑞為5至11歲兒童接種新冠疫苗緊急使用授權。詳情即看：【下一頁】香港醫院藥劑師學會會長崔俊明早前亦在一個電台節目指，根據輝瑞的臨床研究顯示，兒童只注射成人劑量的3分1，顯示成效高及安全，有效性達到91%。詳情即看：【下一頁】

香港醫院藥劑師學會表示，根據美國免疫接種諮詢委員會的建議，5至11歲兒童群組接種「復必泰」疫苗，可減低他們感染新冠肺炎和患上重症的風險。數據亦顯示，5至11歲兒童接種後出現部分副作用的機會比年輕成年人少。

根據美國免疫接種諮詢委員會，5至11歲兒童接種的 「復必泰」疫苗劑量為12歲或以上人士的3分之1，而且不建議注射加強劑。而5至11歲兒童所用的針劑成份和12歲或以上人士的不同，2款針劑不可互換。而在5至11歲兒童試驗者中，「復必泰」疫苗預防新冠肺炎感染的有效率達90.7%。

點擊即看兩款疫苗差別：

美國免疫接種諮詢委員會指出，5至11歲的兒童應接種劑量為10微克的疫苗，而12歲或以上的人士應接種劑量為30微克的疫苗。如果11歲兒童在接種第二劑疫苗時達到12歲，第二劑的劑量則維持10微克 。如果5至11歲兒童第一劑錯誤接種了30微克的疫苗，則在21天後接種一劑10微克的疫苗以作第二劑接種 。如果5至11歲兒童第二劑錯誤接種了30微克的疫苗，也視為完成接種第二劑疫苗。

副作用方面，美國疾病控制和預防中心提供的臨床數據顯示，5至11歲兒童接種後出現疲倦、頭痛、肌肉痛和發冷的機會比年輕的成年人少。數據亦顯示，在3082位5至11歲接種「復必泰」疫苗的兒童當中，沒有兒童出現心肌炎的報告。

各年齡層接種「復必泰」疫苗副作用比較：

美國免疫接種諮詢委員會建議，不論是否患有長期疾病，5至11歲的兒童都應該接種「復必泰」疫苗，因長期病患可能增加兒童感染新冠病毒後患上重症的機會。而曾經感染新冠病毒的兒童亦能安全地接種2劑「復必泰」疫苗。但據香港衛生防護中心轄下聯合科學委員會的建議，「復必泰」疫苗應與其他疫苗分隔14天接種。但美國免疫接種諮詢委員會不建議5至11歲的兒童接種第三劑「復必泰」疫苗。

香港醫院藥劑師學會表示，如接種後發燒或有痛楚，可使用止痛退燒藥，包括撲熱息痛、布洛芬等舒緩症狀，但需留意所用劑量，切忌在兒童身上使用成人劑量。而18歲或以下的兒童或青少年皆不建議使用阿士匹靈作止退燒痛之用。

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記者：黃穎津

