【死因研訊】63歲男打科興後兩天亡　專家指死者打針與否梗塞仍惡化

▲ 港大內科部臨床藥理科教授張文勇今續於死因庭作供。資料圖片

63歲男子於今年2月26日接種首劑科興疫苗後兩天去世，為首宗接種疫苗後死亡個案，死因研訊今（5日）續。專家證人、港大內科部臨床藥理科教授張文勇續作供稱，不管死者有否接種疫苗，急性心肌梗塞情況都會惡化。張又指死者入院時心臟肌肉已經壞死，即使進行「通波仔」手術，幫助亦不大。

死者李宇根（終年63歲）於2月26日注射首劑科興疫苗，同月28日凌晨因急性肺水腫到伊利沙白醫院求診，於清晨6時10分離世。解剖報告顯示，死者因急性心肌梗塞致急性肺水腫。

專家證人、港大內科部臨床藥理科教授張文勇今續作供稱，不管死者有否接種疫苗，急性心肌梗塞情況都會惡化。而急性心肌梗塞的危險期為病發後的30天，張指有三分之一病人未入院已經死亡。張續指，現時醫學除了服藥及進行「通波仔」手術外，未有其他有效方法防止因心肌梗塞而導致死亡。

張又指，估計死者在病發後2週入院，當時其心臟肌肉已經壞死，故進行「通波仔」手術的幫助亦不大。再者死者已有冠心病，及後再患上急性心肌梗塞，張認為反映在其心臟功能欠佳，故其存活率亦不高。張又指，若另一個病人發生類似事件，並在2週後入院，則不需進行「通波仔」手術。

張續稱，若藥物面世僅1至2年，只能指其於1至2年內安全，不會確定5年、10年是否安全。張又指，科興疫苗長遠下應該安全，因其最大風險只是接種後短時間出現的不良反應。張補充，科興疫苗面世不足1年，長期數據仍有待觀察。

研訊下周一續（8日）。

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記者：梁錦麟