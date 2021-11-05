【車cam直擊】九巴司機雙白逆線爬頭涉危駕　九巴稱已解僱涉事員工

▲ 九巴司機雙白逆線爬頭 九巴稱已解僱涉事員工（車CAM直擊片段截圖）

網上流傳一段行車紀錄儀的片段，一輛九巴跨越雙白線，涉及嚴重危險駕駛。九巴今日（5日）表示，就以上片段中的涉事車長嚴重違反公司安全守則，涉嫌危險駕駛，指高度關注並隨即嚴肅處理，經內部調查後，已即時解僱該名員工，重視行車安全，決不容忍任何危險駕駛行為。

根據網上車Cam片段顯示，事發在今周二（2日）早上7時30分，一輛九巴於寶琳路突然「抽頭」越過中間的雙白線，爬頭前方車輛，幸好迎頭方向無車輛，並無造成交通意外。

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有網民留言表示：

揸巴士有咩要咁急呀

絕不能接受巴士咁樣雙白線逆線行走過頭，成車人咁危險，一定要報警

依家一年牌就可以考巴士牌，只會愈多呢種司機

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記者：余思嵐