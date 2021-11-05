ONE PROMISE鼓手因手指骨枯停工幸兄弟支持　成員天衡因一事跟AK成好友

▲ ONE PROMISE成員（左起）：低音結他手Sora、主音文迪、鼓手Anton、結他手天衡。（湯致遠攝）

四人樂隊ONE PROMISE成軍近20年，自三年前簽約環球，開始漸有成績，今年更有機會上紅館任太極樂隊嘉賓，成員天衡在MIRROR九展音樂會任樂手，表面上愈見順利，事實去年樂隊經歷了黑暗期，但四子沒有因此被擊倒，反更激起滿腔熱血，勢要戰勝逆境。

由主音文迪、結他手天衡、bass手Sora及鼓手Anton組成的ONE PROMISE（OP），歌曲題材常充滿熱血，全因四人組成接近廿年，經歷過不少風雨。

去年鼓手Anton因患上手指骨枯病，致暫時不能拿起鼓棍，樂隊也無法再做表演，加上疫情令演出行業受影響，對他們來說就是「內外夾擊」，但四子卻沒有感氣餒，去年已寫下《明年見》，盼望隊友康復後再戰征途。

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事隔一年，OP再以一曲《平凡的自傳》作自勉，文迪解釋：「寫《明年見》時，Alton的手剛好有事，歌曲有一份撫慰的感受，一年後，Anton的病況未見太太好轉，故我們好想寫一首後續歌曲，懷著希望和鼓勵的心聲，勉勵不少像我們的平凡人，如何努力去找尋夢想。」

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兄弟同心最重要

四子一起共度十多個寒暑，去年更能見證眾人兄弟情。天衡坦言：「去年我們經歷很多事，証明在音樂路上依然是一條心，是很值得自豪的事。」文迪和Sora十分認同：「假如我們感情不好，就算上到紅館都無意義，反之只要齊心，那怕做一個細騷，已經很感驕傲。」

Anton得到兄弟扶持，很是感動。「因為我的手病情反反覆覆，也會感到無助，甚至軟弱流淚，他們一直都在旁邊支持，很proud of有這班兄弟。」

▲ 以《平凡人的自傳》作勉勵。

為AK寫《黑之呼吸》

ONE PROMISE四子重情重義，也因此贏來不少友誼。結他手天衡今年就為MIRROR成員AK（江爗生）《黑之呼吸》作曲，促成兩個單位的合作。

天衡談起跟AK的友情：「我們曾跟AK在一場騷有合作，之後和他很投契，大家都喜歡車、結他，食物口味又相似，他說很喜歡ONE PROMISE的歌曲很熱血，想我寫首歌給他，之後就了《黑之呼吸》，而恰巧AK在今年《叱吒》有一些小風波，歌曲題材就好像回應事件，因此有更多話題度。」

天衡稱因為幫AK寫歌，幸運地讓外間留意到ONE PROMISE的歌，甚至之後有機會做MIRROR音樂會嘉賓。

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▲ ONE PROMISE跟Anson Kong曾合作音樂會成好友。

四子有感近年樂壇的門戶界線愈來愈少，甚至再沒有流行和地下之分，正是如此才可以百花齊放。

記者：區家歷

同場加映：利愛安訪問