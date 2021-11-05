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【Shuffle & Repeat】陳詠謙聖誕音樂企劃　邀試當真+小薯茄+FHProductionHK加盟　

娛樂 17:58 2021/11/05

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

「只要相信，我們也可以踏上舞台！」，11月19日，約定你！（大會提供）

朗豪坊將聯同音樂人陳詠謙與Sunny Idea創立的Shuffle & Repeat，召集本地網絡平台及香港音樂人，牽頭舉辦「Christmas Love Sharing 音樂企劃」，為香港人送上聖誕禮物。

是次音樂企劃更邀得3大人氣YouTube創作團隊：試當真、小薯茄及FHProductionHK加盟，於11月19日至2022年1月2日推出【朗豪坊 x Shuffle & Repeat - Christmas Love Sharing 音樂企劃】！

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（大會提供）

Christmas Love Sharing音樂企劃集合網絡平台丶音樂人及一眾人氣歌手及樂隊結合成一個團隊，試當真、小薯茄及 FHProductionHK 這三個團隊將在是次音樂企劃中，孕育出三首屬於我們的聖誕歌，記錄屬於我們的聖誕節。

三個YouTube頻道將聯同一眾人氣歌手及樂隊，宣布於12月選定朗豪坊作為3團舉辦《CLS聖誕騷》的重要基地。屆時於《CLS聖誕騷》將會提供不同的綜藝活動，並壓軸唱出他們為是次音樂計劃製作的聖誕歌， 透過分享音樂向大家送上祝福。 

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此外，商場更精心搭建模擬聖誕演唱會場景，讓大家享受演唱會的熾熱氣氛之外，更可以化身幕後人員，穿梭於試當真、小薯茄及FHProductionHK的後台場景，親身感受演唱會後台的緊張氣氛及登上閃耀舞台的成就感，陪伴他們一起踏上在朗豪坊的舞台！

撰文 : TOPick柴犬出動

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