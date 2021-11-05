【新冠肺炎】本港首現Delta+變種病毒個案　涉62歲英國返港男子居薄扶林碧瑤灣

▲ 日前從英國輸入、居於薄扶林碧瑤灣的62歲男患者證實染上「Delta+」變種病毒株。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（5日）公布，本港首現英國大爆發的「Delta+」變種病毒株（AY.4.2亞系）患者，為日前確診的英國輸入62歲男患者（第12,357宗），中心指該種變異病毒株或更具傳播力，但初步分析沒有明顯削弱疫苗功效。

該宗個案為周三（3日）公布確診個案，涉及一名62歲男患者，居於薄扶林碧瑤灣21座，於10月16日離開香港前往英國，並乘搭航班BA027於11月1日返抵香港，抵港時於臨時樣本採集中心抽取樣本進行的2019冠狀病毒病檢測結果呈陽性，並帶有L452R變異病毒株，但沒有帶有N501Y及E484K變異基因，病人同日出現病徵。詳情即看：【下一頁】

中心表示，正繼續該確診個案的流行病學調查，並按現行機制，跟進所有涉及變異病毒株的輸入個案，進行全基因組測序分析，以確認所屬病毒株譜系，包括AY.4.2亞系。

AY.4.2為「Delta」變異病毒株新命名的亞系。中心引述根據世界衞生組織指，AY.4.2病毒自7月起在世界各地開始增多，截至10月底，超過26,000個來自42個國家的AY.4.2基因排序已上載至網上基因庫（GISAID），當中93%基因排序由英國通報，而AY.4.2於當地個案所佔比率亦逐漸上升。

中心引述有報告指AY.4.2可能比其他「Delta」變異病毒株更具傳播力，尤其在家庭成員之間。現時，英國的初步分析指AY.4.2對比其他「Delta」變異病毒株並沒有明顯削弱疫苗功效。

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責任編輯：馮琪雅