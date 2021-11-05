【交通意外】大角咀車禍電單車司機捲的士車底昏迷　69歲的士司機涉危駕被捕

▲ 外賣電車車與的士相撞，電騎士捲入車底昏迷送院。（資料圖片）

警方今日（5日）下午3時49分接報，指大角咀櫻桃街及海泓道交界，一輛外賣電單車與一輛的士相撞，電單車男司機捲入的士車底昏迷。傷者全身多處受傷，被送往伊利沙伯醫院搶救，其後已恢復清醒。警方正調查事件。

初步調查指，涉案電單車與的士沿櫻桃街西行，當電單車駛至上址一燈位停車時，的士懷疑收掣不及並與電單車相撞，25歲電單車男司機被困的士車底。警方接報到場，電單車司機由途人救出，昏迷被送往伊利沙伯醫院治理，其後回復清醒。69歲男的士司機涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害被捕，現正被扣留調查。

受意外影響，櫻桃街往大角咀方向近海泓道的部份行車線一度圍封，運輸署於下午6時許表示現場已解封。

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記者：黃穎津