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【捉鬼敢死隊】旨呈自編自導自演向經典致敬　與田中+小新+Dilys+John拍片捉鬼

娛樂 18:19 2021/11/05

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

旨呈聯同Sony破天荒合作拍攝香港版《捉鬼敢死隊》。（港版《捉鬼敢死隊》劇照）

80年代的搞鬼電影《捉鬼敢死隊》（Ghostbusters）上映至今36年，瘋魔全球萬千影迷，粉絲遍佈世界每個角落。

以超級忠粉鄺旨呈為首，帶領《全民造星III》數位成員田中（田見超）、小新（許紹燊）、黎蘊芝（Dilys）及林躍翰（John）等，齊心發動捉鬼行動，向經典電影致敬。

【我的印度男友】文化差異產生彼此誤解　旨呈+新德莉莉盼以溝通消除歧見【有片】

（港版《捉鬼敢死隊》劇照）

旨呈聯同Sony破天荒合作，拍攝香港版《捉鬼敢死隊》，作品由旨呈自編自導自演。旨呈透露：「片內有很多珍藏，所有電影道具都是由美國那邊空運到港。」

超級狂迷的旨呈特意拍攝此片向電影致敬，「這個香港版本是正式官方認可，亦算是屬於我們香港人的集體回憶，可說是香港版的《捉鬼敢死隊》。

（港版《捉鬼敢死隊》劇照）

【我的印度男友】榮登周末中文片票房冠軍　旨呈盼推電影主題曲上金像獎舞台

最新影片推介：利愛安專訪

香港的忠實擁躉也全副武裝備戰，趁最新延續篇、正規第三集的《捉鬼敢死隊：魅來世界》(Ghostbusters: Afterlife)上映在即，積極組成「香港版捉鬼敢死隊」，全片即睇：https://www.instagram.com/tv/CV2DCvyjQ6s/?utm_medium=copy_link

撰文 : TOPick柴犬出動

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