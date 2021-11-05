【大灣區】陳茂波：香港可於人民幣國際化等6方面作貢獻

▲ 財政司司長陳茂波。（政府新聞處圖片）

財政司司長陳茂波表示，香港作為全球領先的國際金融中心，至少可在6方面貢獻國家，包括助力人民幣國際化、繼續擔當內地企業可靠的國際籌資融資平台等。

陳茂波今出席一個大灣區論壇，他指出，香港在金融領域，至少在6方面可作重要貢獻，包括：（1）助力人民幣國際化；（2）擔當內地企業的國際籌資融資平台；（3）成為內地企業的離岸總部，為他們提供全面的財資中心服務；（4）引導國際資金支持國家向綠色經濟轉型；（5）為大灣區居民提供優質的資產及財富管理服務；（6）加強兩地金融科技合作。

陳茂波又提到，機管局將在香港國際機場貨運區，興建一座高端物流中心，以推動高增值的第三方物流服務，預計2023年投入運作。同時也準備重建機場的空郵中心，引進先進設備，提升其效率及容量，並研究引入策略性合作夥伴，提升競爭力。

另外，亦將透過港深政府共同領導的「推動港深跨界軌道基礎設施建設專班」，構建「軌道上的大灣區」，進一步加強兩地交通聯繫。

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責任編輯：林曉君