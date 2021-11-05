【LINE FRIENDS 】LINE FRIENDS RUN遊戲化跑步體驗　完成訓練任務可獲「BROWNIE身份認證包」

▲ LINE FRIENDS RUN主題遊戲化跑步體驗，完成任務可以獲取「BROWNIE身份認證包」。

為了養成健康的生活習慣，全新LINE FRIENDS RUN今日為大家帶來嶄新的實體與線上結合的BROWN & FRIENDS主題遊戲跑步體驗，為大家帶來充滿樂趣及驚喜的跑步旅程。

全新LINE FRIENDS RUN是全球首個由NIKE RUN CLUB全力支援的BROWN & FRIENDS Running Team，大家可以加入成為隊友「BROWNIE」，一起與BROWN & FRIENDS隊長，（BROWN隊長及CONY隊長）以及NIKE RUN CLUB教練一起完成18個訓練任務！

▲ 全球首個由NIKE RUN CLUB全力支援、全方位結合實體與線上的BROWN & FRIENDS主題遊戲化跑步體驗。（蕭雅文攝）

BROWN & FRIENDS Running Team有專屬的「LINE FRIENDS RUN」APP，有關程式會配合NIKE的NRC APP，把遊戲元素加入跑步訓練任務。每次完成任務，可以解鎖不同獎勵，令跑步訓練變得有趣。

完成18個訓練任務後，更可獲得「BROWNIE身份認證包」，當中會有不同的跑步裝備及「MINI BROWNIE」。大家可以挑戰自己，為自己定立2KM、5KM或10KM的跑步目標，完成後可以贏取「BROWNIE自我挑戰金牌」！

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LINE FRIENDS RUN更特別為香港及澳門BROWNIE以廣東話製作「BROWN & FRIENDS Running Team專屬語音指導」陪大家一起加油，一起跑。

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大家可以以正能量帶動身邊的朋友一起成為隊「BROWNIE」，表現出色者更可以有機會獲邀出席全球首次舉辦的《星級BROWNIES聚會暨BROWNEERS選拔賽》，在「BROWNEERS選拔賽」中完成各種挑戰爭奪最終十強席位，成為由LINE FRIENDS Hong Kong與Nike Run Club全力支援的香港「BROWNEERS」團隊成員！

記者：蕭雅文