【周末好去處】 PMQ推「Touch of Love」周末工作坊放題　玩齊12個DIY工作坊

▲ Touch of Love DIY 工作坊。(圖片由 PMQ提供)

Creative Workshop Fest @PMQ將於11月12日至14日及19日至21日連續兩個星期五及周末推出工作坊放題升級版！只需一張門票便可參與多達12個不同種類的創意工作坊。

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是次工作坊的主題為「Touch of Love」，讓大家發掘自己的創意潛能。大會更貼心地設立DIY自助Gift Wrapping專區。大家可運用大會提供的包裝用材料，設計獨一無二的禮物袋，送禮自用皆宜。

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12個創意工作坊涵蓋不同範疇的工藝和技巧，包括：眼鏡飾品工作坊（Absolute Vintage Eyewear）、藍曬工作坊（A Studio）、山系編織工作坊（Blind by JW）、Mini clutch迷你手袋工作坊（CECILIA MA）、亞克力飾物工作坊（FABcessories）、押花飾物盒工作坊（HAK）、手繪熱縮膠飾物工作坊（Isatisse Studio）、黃銅牌敲鑿圖案工作坊（Obellery Workshop）、升級牛工作坊（Phenotypsetter）、立體成型小袋工作坊（POMCH）、雙層香薰石工作坊（rCube Store）、金箔工藝畫冊製作（513 PAINT SHOP）。

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活動詳情：

Creative Workshop Fest @ PMQ | Touch of Love DIY 工作坊放題升級版

日期：2021年11月12-14日、11月19-21日

第一節時間：下午1:00-3:30 / 第二節時間：下午4:00-6:30

地點：PMQ 元創方SG03-SG07室 （11月12-14日），H506-H507室（11月19-21日）

地址：香港中環鴨巴甸街35號

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責任編輯：張懿慧