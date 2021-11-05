【國家憲法日】教育局倡全港中小學安排學習活動　早會講解憲法是香港特區根源

▲ 教育局建議學校在12月4日「國家憲法日」安排校本學習活動，包括升旗及奏唱國歌等。（資料圖片）

教育局建議全港中小學在12月4日「國家憲法日」安排校本學習活動，包括趁早會或周會等課節講解憲法重點，指出「沒有《憲法》這個『根』和『源』，就沒有香港特區」，期望學生成為愛國愛港的未來社會棟樑，並鼓勵參加「《基本法》學生校園大使培訓計劃」的學生大使協助籌辦相關活動，以推動《憲法》、《基本法》及國家安全教育。

教育局早於8月發出通函，提供國民教育校本活動年曆，包括鼓勵學校於每年12月4日國家憲法日加強安排校本教育活動，促進學生全面認識《憲法》及《基本法》，建立國家觀念及培養國民身份認同。教育局今日（5日）向全港中小學校長發通函，詳列為國家憲法日整合的相關資料及推廣活動。

局方列出多項學與教活動建議，除升旗和奏唱國歌，並就《憲法》及《基本法》進行全方位學習活動，包括於學校早會、周會或班主任課講解《憲法》及《基本法》，建議學校可運用局方提供的參考資料，向學生講解《憲法》的要點。

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有關講辭指出，《憲法》及《基本法》與各人生活息息相關，因香港特區是根據《憲法》第31條設立，《憲法》是國家的根本法、最高法，同時是香港特別行政區的「根」和「源」，香港實行的制度亦是根據《憲法》制定；從同學自身和香港長遠發展來說，國家近年在多個領域都取得成就，同學通過認識《憲法》及《基本法》，可提升對國情的認識；期望同學關心國家發展大局，好好裝備自己，成為有識見、負責任及愛國愛港的未來社會棟樑；局方同時提供歷年多場「國家憲法日」座談會講辭節錄作參考。

局方亦建議學校於壁報板簡介《憲法》及《基本法》的歷史背景、結構和內容重點等；於學校壁報板介紹體育、科技及交通等國家發展；學校亦可參加教育局舉辦的「2021『國家憲法日』網上問答比賽」，於11月29日至12月6日舉行，11月25日截止報名。

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責任編輯：馮琪雅