【打擊犯罪】海關檢獲約1.2萬件冒牌貨物 市值約1,700萬元
社會 19:29 2021/11/05
海關10月30日和11月1日分別在深圳灣管制站和荔枝角檢獲共約1.2萬件懷疑冒牌貨物，估計市值約1,700萬元，並拘捕1人。
案情指，海關人員10月30日透過風險評估，在深圳灣管制站截查一輛入境貨車，在貨車內檢獲1,1000多件懷疑冒牌貨物，包括運動鞋、手提電話及配件，並拘捕一名56歲男司機。
跟進調查後，海關人員11月1日採取執法行動，突擊搜查一間位於荔枝角的物流公司，再檢獲約500件懷疑冒牌貨物，包括手提電話及配件。
初步調查顯示該批貨物將轉口至海外國家，包括中東和南美國家。案件仍在調查中，被捕的男司機現正保釋候查。
發言人表示，海關會繼續加強與內地及海外執法機關合作，嚴厲打擊跨境冒牌物品活動。
根據《商品說明條例》，任何人進出口冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。
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記者：黃穎津