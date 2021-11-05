  • 25°C
香港時間 : 20211105日 (週五) 20:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【打擊犯罪】海關檢獲約1.2萬件冒牌貨物　市值約1,700萬元

社會 19:29 2021/11/05

分享：

熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

海關人員於深圳灣管制站檢獲的部分懷疑冒牌運動鞋和手提電話。（政府新聞處）

海關10月30日和11月1日分別在深圳灣管制站和荔枝角檢獲共約1.2萬件懷疑冒牌貨物，估計市值約1,700萬元，並拘捕1人。

案情指，海關人員10月30日透過風險評估，在深圳灣管制站截查一輛入境貨車，在貨車內檢獲1,1000多件懷疑冒牌貨物，包括運動鞋、手提電話及配件，並拘捕一名56歲男司機。

跟進調查後，海關人員11月1日採取執法行動，突擊搜查一間位於荔枝角的物流公司，再檢獲約500件懷疑冒牌貨物，包括手提電話及配件。

海關人員於一間物流公司檢獲的部分懷疑冒牌手提電話。（政府新聞處）

初步調查顯示該批貨物將轉口至海外國家，包括中東和南美國家。案件仍在調查中，被捕的男司機現正保釋候查。

發言人表示，海關會繼續加強與內地及海外執法機關合作，嚴厲打擊跨境冒牌物品活動。

根據《商品說明條例》，任何人進出口冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

最新影片：【TOPick診症室】中醫2大穴位助提升免疫力　教肺癌患者調理禁忌


一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃穎津
 

相關文章

【打擊犯罪】海關青衣檢260公斤疑可卡因拘6人　料市值約3億元
今日 13:27
【打擊犯罪】海關青衣檢260公斤疑可卡因拘6人　料市值約3億元
【造假詐騙】涉篡改港珠澳大橋測試記錄　廉署落案起訴工程顧問公司兩名時任董事
今日 12:24
【造假詐騙】涉篡改港珠澳大橋測試記錄　廉署落案起訴工程顧問公司兩名時任董事
【侮辱國旗】國慶黃大仙區燒國旗案　警旺角再拘33歲本地男子
今日 13:19
【侮辱國旗】國慶黃大仙區燒國旗案　警旺角再拘33歲本地男子
【應對恐襲】港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓反恐演習　冀提升前線人員反恐意識【多圖】
今日 15:44
【應對恐襲】港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓反恐演習　冀提升前線人員反恐意識【多圖】
【打擊走私】水警及食環署聯合行動檢450噸走私凍肉　總值約1.3億元
今日 17:16
【打擊走私】水警及食環署聯合行動檢450噸走私凍肉　總值約1.3億元

你可能感興趣

【打擊犯罪】海關青衣檢260公斤疑可卡因拘6人　料市值約3億元
今日 13:27
【打擊犯罪】海關青衣檢260公斤疑可卡因拘6人　料市值約3億元
【造假詐騙】涉篡改港珠澳大橋測試記錄　廉署落案起訴工程顧問公司兩名時任董事
今日 12:24
【造假詐騙】涉篡改港珠澳大橋測試記錄　廉署落案起訴工程顧問公司兩名時任董事
【侮辱國旗】國慶黃大仙區燒國旗案　警旺角再拘33歲本地男子
今日 13:19
【侮辱國旗】國慶黃大仙區燒國旗案　警旺角再拘33歲本地男子
罪案 深圳灣 進出口 商品說明條例 海關 香港

最高瀏覽

【AV老婆】人夫上色情網驚見女角熟口熟面　憑胸前大腿痣確認是老婆感崩潰
17:31 2021/11/04
【AV老婆】人夫上色情網驚見女角熟口熟面　憑胸前大腿痣確認是老婆感崩潰
【新冠疫苗】13歲女童接種復必泰疫苗後1個半月離世　威院事隔近一個月始向衞生署呈報
19:06 2021/11/04
【新冠疫苗】13歲女童接種復必泰疫苗後1個半月離世　威院事隔近一個月始向衞生署呈報
【娟姐的愛】解釋與肥仔沒可能發展原因　練美娟爆Edan最鹹濕：成日IG睇女仔
16:20 2021/11/04
【娟姐的愛】解釋與肥仔沒可能發展原因　練美娟爆Edan最鹹濕：成日IG睇女仔