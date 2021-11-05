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譚耀宗為陳勇站台　大讚雖「年輕」但有經驗

政治 19:50 2021/11/05

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

陳勇今日報名參選立法會。（馮漢柱攝）

立法會選舉提名期已開展約一星期，各界候選人現身報名。全國人大代表、民建聯副主席陳勇今日報名參選有「超級愛國者」之稱的「人大、政協及全國性團體界」功能組別，今日多人出席為其站台，眾人均稱他為年輕一代的代表。

其中，全國人大常委譚耀宗發言表態支持陳勇參選時，讚現年52歲的他不但「年輕」，亦十分有經驗。譚耀宗說，讀書時間已認識陳勇，稱他畢業之後便一直加入民建聯工作，在不同工作崗位均做得十分出色，形容他有承擔、有能力。

隨後陳勇亦感謝譚耀宗的提名︰「我們希望譚Sir伴着他的光輝形象照耀着我們年輕的一代」。

身旁的青年代表、東華三院主席譚鎮國則表示，陳勇十分關注青年議題，經常出席青年活動。他形容，陳勇有魄力，敢承擔，做實事，除進行地區事務外，亦是人大代表，對於青年界別十分重要，希望他加入議會後，繼續運用其身份為青年融入國家發展作出貢獻。

不過，陳勇的對手、參選同一界別的全國青聯委員謝曉虹則年僅31歲，1990年出身。她與25歲的民建聯新星陳凱榮，相信為今屆立法會參選人中較年輕的一輩。

立法會選舉詳盡參選名單按此：https://bit.ly/3waU8c6

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撰文 : 傅流螢

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