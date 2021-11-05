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【強制檢測】4個指明地方納強檢　包括4間小學及幼稚園

社會 20:11 2021/11/05

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

4個指明地方納強檢，包括4間小學及幼稚園。（陳國峰攝）

政府就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處4個指明地方的人士，須於11月７日或之前接受新冠病毒核酸檢測。受檢人士若在11月3日至5日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

由於4間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，相關學校或其指明級別被納入強制檢測公告。已經完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

受影響地點如下：

任何在10月23日至11月5日期間曾身處任何下列指明地方超過2小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客）。

1. 聖公會牧愛幼稚園 -- 土瓜灣江西街2號地下

2. 聖三一中心幼稚園及幼兒園 -- 九龍城馬頭涌道139號地下至2樓

在10月23日至11月5日期間於以下指明學校就讀以下指明級別的學生及曾面授該等指明級別學生的指明學校老師（包括但不限於全職、 兼職和替假老師）。

1. 聖母無玷聖心學校五年級 -- 沙田美田路1號

2. 東華三院王余家潔紀念小學四年級 -- 將軍澳學林里8號

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一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃穎津
 

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