【新冠疫苗】衞生署上月接獲2宗打針後14日內死亡個案　專家委員會評估後認為兩個案與疫苗無關

▲ 兩宗死亡個案分別涉及一名97歲女子和一名51歲男子。（資料圖片）

港府至今已接種近900萬劑新冠疫苗，衞生署共接獲逾6000宗異常事件報告。署方於上月共接獲172宗有關接種新冠疫苗的異常事件報告，包括42宗報告涉及住院治療，以及2宗於接種疫苗後14天內的死亡報告，兩宗死亡個案分別涉及一名97歲女子和一名51歲男子，根據臨床資料及初步解剖發現，專家委員會初步認為兩宗死亡個案與疫苗接種無關。

另外，報告列明多宗市民在接種疫苗後出現貝爾面癱、吉巴氏綜合症、心肌炎或心包炎，以及血小板減少症的個案。

衞生署公布最新一期新冠疫苗安全監察報告，署方於上月共接獲172宗有關接種科興及復必泰疫苗的異常事件報告，當中包括2宗於接種疫苗後14天內的死亡報告，分別涉及一名97歲女子和一名51歲男子，惟2宗死亡報告並沒有臨床證據顯示事件因疫苗引起。

另外，不少市民在接種疫苗後出現異常反應，署方於上月接獲30宗在接種新冠疫苗後懷疑患貝爾面癱的報告，涉及16名男子和14名女子，年齡介乎14至71歲，當中13人打科興、17人打復必泰疫苗。報告指，在審視這些個案的臨床數據後，其中8宗個案需要更多臨床資料才能總結其評估；另解釋，貝爾面癱是常見的神經系統問題，大部分患者就算沒有治療亦可完全康復，而發病三日內若能及早接受短期治療，更可進一步提高康復率。

除此之外，衞生署於上月接獲2宗在接種新冠疫苗後出現懷疑吉巴氏綜合症的報告，其中一宗涉及61歲女子，她在接種復必泰疫苗 17天後出現全身乏力，入院治療後情況穩定；另有一宗需要更多資料才能總結其評估。報告指，吉巴氏綜合症是一種罕見的神經系統疾病，會引致癱瘓，甚至呼吸困難。大部分患者都能完全康復，不過一些患者會持續乏力。吉巴氏綜合症被視為接種新冠疫苗後一種可能出現的異常反應，需要進行特定的安全監察。

另外，署方接獲10宗在接種新冠疫苗後懷疑出現心肌炎或心包炎的個案，經審視所得的臨床數據後，其中一宗個案被認為不屬於心肌炎或心包炎，另外7宗個案需要更多臨床資料才能總結其評估。其餘兩宗個案涉及一名13歲和一名39歲男子，兩人均曾接種復必泰疫苗。

報告指，心肌炎和心包炎分別是指心臟肌肉和心臟周圍組織的炎症。儘管大多數個案對治療反應良好，通常在症狀改善後可以恢復日常活動，專家委員會亦留意到在海外及本地均有一些懷疑患心肌炎或心包炎，並曾經接種復必泰疫苗的嚴重個案，認為需要就相關的嚴重個案作進一步調查，故這些個案與接種疫苗的關聯仍未確立。

此外，衞生署曾接獲3宗在接種新冠疫苗後懷疑血小板減少症個案。在審視這些個案的臨床數據後，其中一宗被認為與疫苗接種無關，另外一宗個案需要更多臨床資料才能總結其評估。其餘一宗個案涉及一名38歲女子，她曾接種復必泰疫苗。

報告指出，接種疫苗後致血小板減少症的發病原理未明，大部分患者會於3個月內復原；而吉巴氏綜合症及血小板減少症，均被視為接種新冠疫苗後一種可能出現的異常反應，需要進行特定的安全監察，專家委員會將繼續密切監察有關情況。

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記者：郭詩詩