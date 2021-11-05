【加強檢測】凍房工作人員加密檢測頻次　已接種疫苗者須3天一檢

▲ 食物環境衞生署副署長黃淑嫻（右二）今日主持簡介會，向凍房負責人及工作人員講解適用於他們的2019冠狀病毒病檢測最新安排。（政府新聞處）

因應世界各地疫情，政府早前宣布會繼續擴大及加強針對不同風險群組進行的大規模2019冠狀病毒病檢測。詳情即看：【下一頁】食環署今日（5日）就此舉行簡介會，向凍房負責人及工作人員講解適用於他們的最新檢測安排，已接種疫苗人者須3天一檢，未接種者則須每天檢測。

食環署人員表示，政府正陸續安排屬於高風險、高暴露群組的工作人員加密檢測頻次。政府將根據《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），規定進入凍房範圍內貯存食品的冷凍倉庫；或接觸或裝卸冷凍食品的凍房工作人員（包括全職、兼職、散工、替假員工及凍房外聘服務合約員工），均須接受強制檢測。已接種新冠疫苗者須每3天進行1次檢測，未完成疫苗接種者（包括個別因健康原因而暫時不適宜接種疫苗的員工）則須每天檢測。符合資格的凍房工作人員可在社區檢測中心或流動採樣站接受免費檢測。

食環署人員提醒，由於政府不再接納深喉唾液樣本作強制或定期檢測，包括凍房工作人員在內的所有特定群組人士，不論是否已完成接種疫苗，其檢測均須以鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行。同時，他們須向社區檢測中心或流動採樣站職員提供相關疫苗接種紀錄或醫生證明書，並出示由凍房營運商發出的有效身分證明文件，以核實身分。此外，凍房負責人亦須透過食環署網頁網上登記其工作人員的相關資料。

發言人表示，為凍房工作人員安排更頻密的定期病毒檢測是政府「外防輸入、內防反彈」的防疫措施，以配合積極「清零」的防疫策略。加強檢測亦可讓在工作期間暴露於較高感染風險的人員下班後安心返回社區，在日常生活中為家人和朋友提供保障。

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記者：黃穎津

