【都會大學】都大頒授榮譽大學院士　陳美齡等3人獲授榮耀學位

▲ 都會大學管理層與榮譽院士合照。（都大提供）

香港都會大學今日（5日）舉行2021年度榮譽大學院士頒授典禮，由副校監李業廣頒授榮譽大學院士學位予3位傑出人士，包括本地知名慈善家陳灼明、著名歌手兼作家陳美齡博士及酒店管理翹楚李漢城。

是次為大學重新命名後首個榮譽大學院士頒授典禮，都大校董會主席黃奕鑑形容其意義重大。他表示，大學新名稱將大學與香港這個城市與未來聯繫起來，展現出活力充沛、靈活互動的形象。大學校徽所使用的兩個英文字母「MU」所表達「我」和「你」的觀念，代表著都大人如何與社會互動，以及貢獻社會。

都大校長林群聲向3名榮譽大學院士道賀，並衷心感激他們對大學的支持。他表示，本年3位榮譽大學院士的理念與都大如出一轍，他們充滿熱忱、實幹有成，而且為社會貢獻良多。他們在自己的事業生涯中直接投入、參與和關懷迫在眉睫的社會議題。大學希望鼓勵學生將這種關懷和參與視為自己學習體驗中不可或缺的部分。

陳灼明，又名「深水埗明哥」，是香港著名慈善家，並為社企「北河同行」的創辦人。他自2008年起與香港社區組織協會合作，在其餐廳「北河燒臘飯店」售賣平價飯票予貧困居民。他現在每星期均向露宿者、長者及少數族裔派發免費飯盒。

陳美齡是著名歌手、哲學博士、日本大學教授及小說作家。她在14歲時開展歌唱事業，並迅速在香港以至東南亞走紅。除了歌唱事業外，陳美齡致力服務社群、貢獻社會。她以聯合國兒童基金大使的身分走遍亞洲各地，爭取兒童及女性福利。陳美齡現為香港都會大學李嘉誠專業進修學院的榮譽顧問。

李漢城已擔任香港酒店業主聯會執行總幹事一職25年。作為行內知名的酒店管理業專家，他多年來為業界出謀獻策，致力提升本地酒店業的水平。李漢城熱心支持都大李兆基商業管理學院，並促成學院的管理見習生計劃，為都大國際款待及景區管理課程學生提供酒店實習名額。

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記者：黃穎津