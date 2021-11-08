【傑出醫生】印裔女拔畢業生感謝父母栽培成醫生 為病人檢查眼睛揭患白血症救回一命

▲ 杜曉華在2021醫院管理局研討大會上獲頒發傑出員工。（受訪者提供）

眼科與白血病大家未必聯想到有何關係，不過眼科醫院一位醫生卻因為檢查病人雙眼時，細心發現眼內細胞異常，而懷疑病人患上白血病，令患者及早接受治療，挽回性命，眼科醫院顧問醫生杜曉華因「一眼洞悉白血病」獲醫管局頒授2021年度傑出員工獎，她認為眼科不只是為病人治療眼疾，「救眼亦救人」。

杜曉華感激父母信任讓其自由發展，認為「讀得開心時，自然就培養到興趣」。詳情即看：【下一頁】

杜曉華自言從小就喜歡科學，特別是生物學， 在中學有機會上解剖課，發現生物學是一門仔細詳盡的學科，而且內容十分有趣，她形容自己是「係愈識得多，就愈鍾意」。升讀香港大學醫學院，而選擇眼科笑言因自己「花心」，「我喜歡做手術，卻對內科也有興趣」。

她解釋因眼科有內科部分，但同時亦會有不少外科手術，很適合自己的性格，同時在眼科醫院實習時，遇到很多在行醫路上的良師益友，令她醉心於眼科治療，同時在眼科醫院發現「失去光明」的痛苦無奈：

如果你問一啲病人佢哋真係寧願唔要條命，都唔想睇唔到嘢。

而專注在視網膜科亦是興趣使然，因為視網膜手術具挑戰性，每次看到病人能重獲光明都令她十分感動。

行醫生涯令她最為難忘的是幾個月前遇到的一名男病人，他到眼科醫院急症室指自己視力愈來愈模糊不清，求醫時甚至需要母親扶著走路。為他檢查視網膜時發現，其視網膜上出現腫塊，再仔細一看認為是一些白血球細胞侵入視網膜。

杜曉華詳細追問下更揭發病人一開始是聽力受到影響，然後是視力，近月亦易疲累，當下察覺可能是血有問題，有機會是患上白血病，而非只是眼疾，於是立即將他送往急症室，經檢查後發現其白血球指數超出正常數十倍，病人其後確診白血病。猶幸有及早發現，能夠即時對症下藥，病人康復得很快，恢復健康後，再到眼科醫院覆診時已不需要別人攙扶，並十分感謝杜曉華的細心，令他挽救性命。

杜曉華直言是次的經歷更令她深深體會到眼科是「救人亦救命」的道理：

見到佢哋好開心好感恩，個刻就感覺到眼科除咗係幫病人『救視力』，有時仲可以『救命』。

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杜曉華料未來對眼科的需求將增加，引入新科技令培訓更完備。詳情即看：【下一頁】

杜曉華指雖然能洞察到病人有異常需要靠經驗，但培訓亦是不可缺少的一環。當日有一些年輕醫生一同旁診學習，在數星期前其中一個年輕醫生亦遇上一個症狀十分接近的病人，他懷疑可能是血癌，最後因他的判斷，成功令病人及時對症下藥。

杜曉華認為培訓重要在將經驗分享給年輕的醫生，有時候不是一個人在學習，是一個團隊去學習，一整個團隊去幫助病人。所以杜曉華在獲得醫管局2021年度傑出員工獎，表示雖然獎項是她的名字，但她認為獎項是屬於團隊、屬於眼科醫院。

係反映緊咁多年我哋老師嘅培訓，同埋眼科醫院對病人的態度。

醫院管理局由1993年開始，每年均舉辦「傑出員工及團體獎」，以嘉許具卓越成就的員工，表揚及獎勵他們的傑出表現或模範行為。

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記者：李榮忠