【傑出醫生】料未來對眼科的需求將增加　引入新科技令培訓更完備

▲ 醫生料未來眼科需求將增加，引入新科技令培訓更完備。（受訪者提供）

隨人口老化，杜曉華預料本港對眼科需求持續增加，加強培訓新醫生，讓他們協助處理更多手術。她表示眼科醫院引入「3D玻璃體視網膜手術」，除了提高手術效率，亦減輕醫生因長時間進行手術的勞損外，更能為令培訓醫生的過程更完備。

眼科醫院杜曉華檢查病人眼睛時揭發患白血症，救回病人一命。詳情即看：【下一頁】

因醫學科技的進步，預期港人壽命在不斷延長，對醫療的需求亦同時增加。香港眼科醫院眼科顧問醫生杜曉華指除了最為常見的白內障、青光眼外，因為都市生活習慣，令糖尿病患者有年輕化的跡象，有更多糖尿上眼的個案；另外預期壽命延長亦增加老人黃斑病變病例。

同樣眼科的新技術亦日新月異，杜曉華過去兩年與團隊參考歐美和新加坡等地的經驗後，引入「3D玻璃體視網膜手術」。醫生只需戴上特製3D眼鏡，便可透過大螢幕觀察病人眼底狀況，黃斑部位影像更清晰、立體，較傳統顯微鏡放大近5倍，令手術更加精準，成功率亦能提高。

同時新技術所用的光源強度較傳統手術低，可減低對病人視網膜感光細胞的損害。而且因為視網膜手術屬於是長時間的手術，透過大螢幕去進行手術有助減輕醫生因長時間使用顯微鏡帶來的頸部、膊頭勞損。

▲ 杜曉華正在使用NGENUITY 3D可視化系統為病人進行視網膜手術。（受訪者提供）

她形容相比以前的培訓，旁觀的醫生較難去了解主刀醫生的視線，但現在主刀醫生與在旁學習的醫生都可以透過3D眼鏡，觀看同一個大屏幕。再者是3D技術具清晰立體感，可以讓旁觀的醫生對手術所施展的深度、方法更易去掌握，「好似你睇2D電視同3D電視咁大分別。」

對於培訓新一代醫生，杜曉華笑指自己較少向年輕醫生給建議，認為他們同樣優秀，反而是傾向與其分享經驗。身為前輩自己的一舉一行都會被後輩學習，故在她眼中做醫生不單只是為病人治療、做手術，亦是一份對人的工作，對病人的態度同樣重要。

你點樣對啲病人，你啲後輩就會學返你嘅態度。

杜曉華感激父母信任讓其自由發展，認為「讀得開心時，自然就培養到興趣」。詳情即看：【下一頁】

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記者：李榮忠