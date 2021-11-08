【傑出醫生】畢業於女拔杜曉華醫生感激父母給予自由　分享讀書成功秘訣

▲ 獲獎醫生感激父母信任讓其自由發展，認為「讀得開心時，自然就培養到興趣」。（李榮忠攝）

在香港土生土長的印度裔醫生杜曉華感激父母從小不給予壓力，讓自己自由選擇喜歡的學科，不會給太多的規限自己。熱愛研究新事物的她亦會樂於學習進修，熱衷到外地醫院學習。

眼科醫院杜曉華檢查病人眼睛時揭發患白血症，救回病人一命。詳情即看：【下一頁】

香港眼科醫院眼科顧問醫生杜曉華感恩父母自小就支持自己，對她有充足的信心。雖然生於律師家庭，但父母沒有如香港一般家庭期望她成為律師，在知道她鍾情於科學後，亦不會干預，讓她自由跟隨自己的興趣。

就讀女拔時，杜曉華指自己就特別鍾情於生物學，除了有機會嘗試「落手」解剖青蛙眼外，亦在書本上學習到不同關於人體的知識，在家中也會觀看一些醫學節目，覺得十分有趣，自然一步一步地徹底迷上了科學。她分享讀書成功的秘訣：

你覺得有趣，讀得開心時，自然就培養到興趣，最緊要係開心。

杜曉華料未來對眼科的需求將增加，引入新科技令培訓更完備。詳情即看：【下一頁】

同樣熱愛研究新事物的杜曉華表示，醫療科技的發展迅速，有愈來愈多新的治療手術、科技，特別是眼科，因需求漸增，故有更多的投資，與十年前相比眼科科技已經有翻天覆地的變化。

她認為醫生除了要學習書本知識外，亦需時刻緊貼新技術發展，再加上自身興趣使然，她在疫情前經常到世界各地的醫院觀摩學習，「3D玻璃體視網膜手術」就是其中一個眼科醫院團隊在海外交流期間引入的新科技。

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記者：李榮忠