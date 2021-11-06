外賣懶人包！實測Deliveroo Plus $1 入會有幾著數！

外賣APP $1 一個月做會員，對於忙碌的「打工仔」來說實在是一大喜訊！這次特別找來秘書 C小姐，以一天的上班日程來做實測，試試一日四餐以此外賣APP「嗌」外賣及購買生活百貨，最後能節省多少錢！當中又是否有隱藏條款？即看實測結果。

▲ C小姐以上班地點：觀塘，來做實測。

午餐外賣有著數驚喜！免運費兼有額外優惠

推出 $1 會費就是「Deliveroo 戶戶送」，C小姐早上開會到結束後已是午餐時間，快手嗌外賣邊吃邊做，希望能準時收工。她已一早登記 $1 Plus 成為會員，指定餐廳有額外優惠，於是她便訂購了漢堡配可樂，全單7折兼免運費，還加送薯條！就算堂食也沒有這麼多優惠，意想不到「嗌」外賣更著數！

▲ 實測當日中午訂購了三份漢堡配可樂，付款時只需 $239.3，連優惠和免運費一共節省了 $117.7。

邪惡下午茶 慳足一個正餐的價錢

工作了半天，當然要吃點小食補充腦力，C小姐再次打開外賣APP嗌外賣，今次她選了戶戶賞餐廳，C小姐表示︰「既然戶戶賞的餐廳有折，一定會先看看裏頭的餐廳有沒有合心水，這樣可以慳更多。」她這次訂購了薄餅、烤雞翼及千層麵與同事「開心Share」，慰勞辛勞工作的大家。

▲ 下午茶時間，共節省 $91，幾乎是一個正餐的價錢。

首次試買生活百貨 無上限免運費兼即減 $30

下午5時想再吃點零食，於是打開Deliveroo 看看有沒有其他零食，發現生活百貨都可選購！這次她訂了雪糕杯組合、橙味冰棒和杯麵。首次成為Plus新會員贈送2張 $30優惠券，雖然要買滿 $150 才可使用一張，但變相有8折，而且免運費，也是很划算。外賣員不用半小時便迅速送到門口，非常方便，雪糕送到手上也沒有溶。

要提提大家，官方說每單運費最高可節省 $35，但由於不同地區運費不同，以觀塘區為例，暫時實測最多只節省到 $24 運費。不過每一單都免運費，而且無上限，「嗌」多少也可以，實在是早已回本。



此外，要特別注意需每單滿 $100 才能享有免運服務，相比起另一間外賣APP需滿 $120 較容易達標。

▲ 加入會員即送兩張 $30 生活百貨購物券，只要每單滿 $150 就可以使用1張，加上全單免運費，實測當日共節省 $54。

晚餐甜品大滿足 半小時快速送餐「醫肚」

C小姐今天比平日晚下班，由於家人都早吃晚飯，她只好享受一人晚餐。但十分疲憊的她，當然不想自「煮」，她想吃點開胃的美食，於是再次使用外賣APP訂購了酸菜魚和椒鹽豬扒，家人知道Ｃ小姐「嗌」外賣，也說想吃飯後甜品，所以她便順便多訂數款糖水甜品與家人分享，而且兩份餐都差不多半小時便送到，非常方便快捷。

▲ 一個人的晚餐，享受一人之境。

▲ 再與家人享受甜品盛宴，連同晚餐足足節省了 $101.3！

一日四餐慳過百元已回本

實測結果，亦是大家最期待的部分，到底一日四餐加生活百貨購物，一共慳到多少錢？答案是 $364，足夠回本月費有餘！最初聽到 $1 月費，有感可能又是甚麼古惑招數或是有隱藏收費，但實測結果顯示只要多「嗌」數餐已能輕鬆回本，而且還可以隨時取消，此舉非常貼心，值得一讚。

C小姐亦為這次的實測作評分，無論在慳錢度、著數度和方便度，她都非常滿意，尤其方便度更給5星最高評分，她說︰「申請非常簡單，只需三步就完成，很適合我這種怕煩的人，而且會員優惠亦是即開即用。想不到 $1 入會除了單單免運費外，餐廳優惠又多，堂食都未必有這麼多著數，為荷包節省不少。最重要是一鍵就能隨時取消會籍，無須致電客戶服務中心處理，省卻很多麻煩。」

想自己體驗戶戶送「Deliveroo Plus」的優惠程度，即管用 $1 放膽嘗試，足不出戶叫盡早午晚甜品，單單免運費外賣送到你府上！成為會員後，除了可以享有免運費功能外，記得解鎖上述全部優惠，用 $1 換取優惠最大值。詳情可查詢︰https://bit.ly/3pDzzDS

大眾常見問題合集︰

Q1. $1 會費是否有隱藏收費？

A︰沒有。頭兩個月月費的確是 $1／月，官網亦清楚列明第三個月需付原價 $98，以及需要一次過支付三個月會費，即 $100。優惠受條款及細則約束。詳細請瀏覽 deliveroo.hk/legal

Q2. 單單免運是否有隱藏細則？

A︰沒有。申請時已清楚列明每一張單滿 $100 才可免運費，最高可免 $35。

Q3. 成為會員後如何領取兩張 $30 生活百貨購物券？

A︰申請成功後只需輸入優惠碼「PLUSNOV60」即可獲取優惠券。（每月優惠碼不同）

Q4. 如何申請成為會員，過程繁複嗎？

A︰只需簡單三個步驟就可以完成，無論是手機抑或電腦，都能輕鬆開戶。詳情可登入網頁查詢︰https://bit.ly/3pDzzDS

Q5. 可以隨時取消嗎？需要過五關斬六將才能取消成功？

A︰可以。而且非常方便，毋須致電客戶服務員取消，簡單用手機或電腦，一鍵三秒就能取消會籍。

（特約）