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【離奇命案】男子倒卧血泊灣仔花槽　當場死亡身旁有利刀

社會 23:29 2021/11/05

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

警方圍封現場調查。(黃傑偉攝)

今晚(5日)約8時28分，有途人報警指在天后港鐵站英皇道對開，有一名男子以利刀架頸。惟警方接報到場後該男子已離開，警員於是在附近搜索，約1小時後在灣仔告士打道與馬師道交界的花槽，發現一名男子倒臥在地，滿身鮮血，身旁有一把利刀，救護員到場證實男子已當場死亡。

警方及後以膠袋遮蓋屍體，由刑事調查隊到場調查及了解情況。

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防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃傑偉

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