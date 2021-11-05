【離奇命案】男子倒卧血泊灣仔花槽 當場死亡身旁有利刀
社會 23:29 2021/11/05
今晚(5日)約8時28分，有途人報警指在天后港鐵站英皇道對開，有一名男子以利刀架頸。惟警方接報到場後該男子已離開，警員於是在附近搜索，約1小時後在灣仔告士打道與馬師道交界的花槽，發現一名男子倒臥在地，滿身鮮血，身旁有一把利刀，救護員到場證實男子已當場死亡。
警方及後以膠袋遮蓋屍體，由刑事調查隊到場調查及了解情況。
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記者：黃傑偉