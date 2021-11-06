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【M+博物館】M+網上預約入場服務已回復正常

社會 10:11 2021/11/06

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

（資料圖片）

籌備逾6年視覺文化博物館M+，下周五（12日）即將開幕，首年公眾免費入場。市民可於昨日（5日）早上10時起網上預約開幕後兩周的入場時段。博物館今日（6日）表示，網上預約服務回復正常。你
 
博物館指，M+的網上預約入場服務已回復正常，歡迎大家經西九文化區網站、M+網站，或透過「西九文化區」手機應用程式連結至新的登記系統，預約開幕後首兩星期（即11月12日至28日）的入場時段，為方便公眾可以結伴到訪博物館，新系統可供每名訪客預約最多4個名額。

昨天下午12時許博物館預約網頁，顯示系統繁忙未能預約，多次重新瀏覽亦未能成功進入（詳情即看下一頁）。博物館稱，昨天由於反應踴躍，原來的網上預約系統不勝負荷。M+現透過新平台接受預約，已成功預約的訪客毋須重新預約。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：余思嵐

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