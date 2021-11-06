【第三針疫苗】 許樹昌：中大研究顯示第三針轉打復必泰產生抗體更高

▲ 許樹昌： 第三針打科興或需續打第四針 轉打復必泰組別無顯示嚴重副作用（資料圖片）

特定群組市民下周四可接種第三劑疫苗，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（6日）出席電台節目時表示，根據數據，接種完兩針科興後，大約在6至8個月後，大部分的抗體已跌至甚低，所以如果第三針接種科興後，有機會需要接種第四針，但若第三針選擇打復必泰，其抗體會升高，相信抗體跌幅時間會較持久。

他指根據數據，在土耳其68名醫護中，部分接種兩針科興後，第三針繼續打科興，抗體水平升1.7倍，而轉打復必泰人士的抗體水平升40多倍；而根據中大第三針研究，兩針科興加一針復必泰，抗體水平升至約97%，三針都打科興抗體水平升約58%。

他又指，參考以色列打復必泰數據，6個月後有16%的人的抗體跌至低水平，大部分人抗體還維持理想。亦稱已分析中大第三針研究，打完科興抗體不理想的人，其中40位繼續打科興，40位轉打復必泰，轉打復必泰組別副作用只是針口痛、疲倦等，但屬短暫，顯示不到有嚴重副作用。

他亦被問到為何不考慮優先安排已接種兩劑新冠疫苗超過6個月的市民打第三針疫苗，許樹昌解釋始終免疫系統有問題人士的抗體水平跌得最快，如果已打2針復必泰疫苗的健康人士，在完成接種的6至12個月內，可能仍有足夠抗體，因此不用太急，但接種科興疫苗人士的抗體水平則跌得較快。

至於通關時間，許樹昌估計本港可在2月起通關，内地衛健委等部門屆時可能來港實地考察，檢視防疫措施。

《健康台》最新影片: 中醫教肺癌患者調理禁忌：

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：余思嵐