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【新冠肺炎】新增7宗輸入確診個案　患者年紀最小11個月大

社會 14:16 2021/11/06

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

指定群組人士昨日起可預約接種第三劑新冠肺炎疫苗。（ 梁偉榮攝）

今日（6日）新增7宗輸入個案，至今本港個案累計12 368宗（包括12 367宗確診個案和一宗疑似個案）。

新增個案均為輸入個案，當中5宗涉及變異病毒株的感染，其餘兩宗的病毒量不足以進行變異病毒株檢測。個案涉及兩男五女，年齡介乎11個月大至62歲，全部由A組指明地區（高風險）抵港。個案12367是早前輸入個案（個案12338及12339）的密切接觸者，於竹篙灣檢疫中心確診。四名病人在檢疫期間確診，其餘兩人在抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性。

衞生防護中心昨日（5日）公布，本港首現英國大爆發的「Delta+」變種病毒株（AY.4.2亞系）患者，為日前確診的英國輸入62歲男患者（第12,357宗），中心指該種變異病毒株或更具傳播力，但初步分析沒有明顯削弱疫苗功效。詳情即看:【下一頁】

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：伍瑋瑋

 

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