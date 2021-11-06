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【青春本我】吳業坤與女神Chantel合照怕醜　姚焯菲忠粉坤哥：大家覺得我好似變態

娛樂 12:05 2021/11/06

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

吳業坤終遇女神成功合照，與姚焯菲同場：「你當我商場粉絲就得。」

31歲的坤哥吳業坤是圈中有名的「小菲象」，早已揚言非常喜歡《聲夢傳奇》的15歲學員姚焯菲（Chantel），二人近日終於首次合作，一同參演TVB的青春校園劇《青春本身》，在接受娛樂新聞台訪問時，經好友朱敏瀚的推波助瀾下，坤哥終於成功與偶像拍下第一張合照。

坤哥在《聲夢傳奇》播出的期間，已經多次在社交平台發文，直認非常欣賞外貌與聲線都非常甜美的Chantel，更被封為Chantel的鐵粉，而對方亦知道此事，又隔空批准坤哥擔任她的歌迷會會長。

【聲夢傳奇】吳業坤演《青春本我》導致發福　坤哥遇女神姚焯菲不敢開口

《青春本我》開始進行拍攝。（截圖）

JW負責照顧Chantel

直到近日新劇《青春本我》開拍，坤哥才終於跟Chantel進行首次的合作拍劇。

娛樂新聞台於拍攝現場進行採訪，Chantel的導師、歌手JW都有份參與此劇，更表示Chantel的父母已託付她要好好照顧其愛女，在旁的坤哥則謂：「有好多世人嘅壓力，收到好多訊息叫我唔好再搞佢（Chantel）啦，我當時見都未見過佢，我上網打幾隻字，大家就覺得我好似變態咁。」

接著坤哥與Chantel首次一同接受訪問，與Chantel有感情線的朱敏瀚亦有受訪，坤哥在Chantel面前自彈自唱她的首本名曲《戀愛預告》後向二人謂：「祝福你哋。」朱敏瀚笑言：「我聽到呢句我心流淚呀。」

【東京奧運】截停港隊划艇選手洪詠甄訪問　吳業坤hea爆態度被批失禮

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【東京奧運】hea訪洪詠甄被批不尊重港隊選手　吳業坤為採訪災難致歉：繼續反省

Chantel讚坤哥歌藝

在Chantel旁感到尷尬和害羞的坤哥，一度不敢望向Chantel，當主持人問她會選擇暗戀朱仔（朱敏瀚）還是鐵粉坤哥時，Chantel表示：「兩個都唔揀得唔得架？」

接著主持要求她分別讚賞二人優點，Chantel讚坤哥唱歌好聽，朱敏瀚則非常nice。

同場加映：利愛安專訪

Chantel坤哥合照

朱敏瀚見坤哥一直表現害羞忍不住爆料：「未見過坤哥咁正經，有一次食飯佢有講過，話可唔可同我以交換角色，不過佢講笑咁講。」坤哥則指《青春本我》是套闔家歡的青春校園劇，所以Chantel與朱敏瀚的感情線是未能發展的。

坤哥又搞笑地望向Chantel謂：「我只係一個歌迷，你對我好似平時出商場活動個啲粉絲得架喇，同我保持返少少距離。」而朱仔亦有幫坤哥口，指他未如報導所講般猖狂，而是真的內斂與緊張，又順水推舟幫坤哥要求合照。

Chantel除了答應合照，還與坤哥做出《HANDS UP》的動作，不過影完合照後，Chantel望著合照謂：「好樣衰呀唔好睇！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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