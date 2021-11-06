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【星空下的仁醫】兩病童換肺情節感人　Mike生死揭盅Hard Team面臨危機【內含劇透】

娛樂 11:42 2021/11/06

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《星空下的仁醫》

鄭嘉穎、馬國明、鍾嘉欣、周家怡主演的TVB台慶劇《星空下的仁醫》，本周最後兩集劇情焦點在分別為印度皇族Mike父子以及彥仔父子身上。

前晚（11月4日）及昨晚（11月5日）播出的《星空下的仁醫》講述，Mike及彥仔同時急需接受肺部移植手術，二人留院期間成了好友；由於屍肺難求，兩個只能活一個，但其實無論誰人獲救，沒有一個當事人不感到難受。

最終手術風險較低的Mike獲優先安排進行移植，Eman（鍾嘉欣飾）手術途中突想到救埋彥仔的辦法，但需Mike父幫忙。

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Mike病況突然轉差

由於Mike父身份問題，游說期間遭遇阻滯，幸好Mike父願意捐出肺葉，兩名小孩均得以獲救。

正當以為雨過天晴，劇情卻急轉直下，Mike突然病危需要搶救…

相關醫療個案在網絡引起迴響，尤其兩位父親的出色演繹更令觀眾看得十分投入：「兩個病童爸爸喺病房外相對無言，但大家都感覺到兩位父親嘅悲痛」、「兩個爸爸夠晒寫實，好真，好人性化。」、「兩個小朋友要爭一個屍肺，兩對父子都好難受。」、「希望大團圓」、「人性考驗」。

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Mike能否順利過關？

此外，有人大讚飾演Mr. Khan的印度籍演員好戲：「好感動，佢肯捐塊肺葉出嚟」、「佢做得好好」。

同時，觀眾也為Mike能否渡過難關深感緊張：「唔好整死Mike」、「Mike死咗就慘，章醫生孭硬黑鑊」、「Mike爸真係偉大，個仔如果救唔番真係好大打擊」、「好人冇好報」、「呢套劇最難得就係感動而不煽情」另亦有觀眾因而關注器官捐贈問題。

據知，下周一劇情將會高潮迭起，除涉及Mike的生死外，Eman、Amos（馬國明飾）、焚爺（鄭嘉穎飾）及海琪（周家怡飾）更均會面對重大困難及考驗。

撰文 : TOPick柴犬出動

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