【東鐵綫】有人闖進路軌範圍 來往紅磡至九龍塘站列車一度暫停
社會 14:39 2021/11/06
港鐵東鐵綫今日（6日）早上有人闖進路軌範圍，來往紅磡至九龍塘站列車一度暫停。
港鐵表示，在上午約8時，東鐵綫一列往上水站方向列車在進入旺角東站月台期間，車長見到有乘客由月台進入路軌範圍，即時停車。當時，月台上職員亦即時按動緊急掣，防止其他列車進出車站。車站立即派員到場處理，並聯絡車務控制中心通知警察及消防。
其後，救援人員將一名男乘客抬離現場。約上午9時15分，事件處理好，東鐵綫列車服務陸續回復正常。根據車站閉路電視錄影片段顯示，事發時該乘客自行進入路軌範圍。
港鐵指，事故期間車站有作出廣播及加派人手協助乘客，港鐵公司亦透過手機應用程式MTR Mobile 及傳媒向公眾發放有關資訊。
《健康台》最新熱門影片:
一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB
HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7
實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS
責任編輯：余思嵐