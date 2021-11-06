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【東鐵綫】有人闖進路軌範圍　來往紅磡至九龍塘站列車一度暫停

社會 14:39 2021/11/06

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

東鐵綫事故完成處理，列車服務已回復 。（資料圖片）

港鐵東鐵綫今日（6日）早上有人闖進路軌範圍，來往紅磡至九龍塘站列車一度暫停。

港鐵表示，在上午約8時，東鐵綫一列往上水站方向列車在進入旺角東站月台期間，車長見到有乘客由月台進入路軌範圍，即時停車。當時，月台上職員亦即時按動緊急掣，防止其他列車進出車站。車站立即派員到場處理，並聯絡車務控制中心通知警察及消防。

其後，救援人員將一名男乘客抬離現場。約上午9時15分，事件處理好，東鐵綫列車服務陸續回復正常。根據車站閉路電視錄影片段顯示，事發時該乘客自行進入路軌範圍。

港鐵指，事故期間車站有作出廣播及加派人手協助乘客，港鐵公司亦透過手機應用程式MTR Mobile 及傳媒向公眾發放有關資訊。

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責任編輯：余思嵐

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