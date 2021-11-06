【打擊走私】海上走私截查188艘船隻拘3人　搜查場所313次拘206人

▲ 海上走私截查188艘船隻拘3人，搜查場所313次拘206人。（警方提供）

警方打擊海上走私活動，截查188艘船隻，拘捕3人；搜查各類娛樂場所共313次，拘捕206人。

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警方在本月3日至5日於各區展開代號「犁庭掃穴」執法行動，共動員3933人次，包括刑偵人員、水警、機動部隊及其他軍裝人員，巡查海上走私黑點共320次，包括青衣、大嶼山、屯門、油麻地、長沙灣一帶的碼頭及其他隱蔽處。

行動中，共截查愈百艘船隻，檢取17艘涉及非法改裝的大馬力走私快艇連同共71個大馬力的舷外引擎，價值超過2000萬港元，並以為走私用途而建造船隻罪，拘捕一名58歲男子。

另外，水警於多個貨物起卸區截獲共4艘躉船和1艘貨輪，共載有約450噸凍肉，貨值超過1.3億元，並以走私及危害他人海上安全罪，拘捕2名分別52歲及60歲男子，有關凍肉亦正由食物環境衞生署人員進行檢驗。



警方亦搜查各類娛樂場所，包括酒吧、麻雀館、遊戲機中心等，並搗破多個非法賭場，共拘捕206人，包括122男、84女，涉嫌干犯與三合會活動相關的罪行。

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責任編輯：余思嵐