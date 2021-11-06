【慳家樓奴】慳妹著朋友二手衫零社交儲9成人工　9年內買2單位與丈夫女兒過極簡生活

▲ 內地一名慳妹著朋友二手衫、零社交等，儲9成人工買入2單位。

有樓就像人生勝利組？內地一名32歲媽媽日前受訪分享慳家之道，她自小被母親灌輸「賺錢不容易」，畢業後9年死慳死抵，減少購物、用朋友二手用品、拒絕社交、帶飯返公司等，儲起9成人工，細樓換大樓，成功購入2單位，現時跟老公及女兒過慳家生活，可是她的做法被大量網民負評。

▲ 一名32歲王神愛受訪分享慳家之道。（影片截圖）

從小知慳識儉

綜合內地傳媒報道，32歲王神愛日前接受節目《和陌生人說話》訪問，分享理財觀。她於南京出生，家庭背景一般，小時候媽媽給她錢，總是扔到地上讓她撿，目的是讓她知道錢不易賺，一分一毫都不應浪費。王神愛從小就知慳識儉，大學期間便兼職賺錢，在小城買下一個小房子，房子給她很大的安全感。

畢業出社會後，她在廣告公司工作，依然慳家，每月9成收入儲起，用錢可免則免，例如避免外出用膳、買餸會購買即將到期的特價貨、置裝費每年不超過百元、穿朋友的二手衫褲鞋物飾品、零社交拒絕參加聚會、不買名牌袋及貴價化妝品。她分享︰

女孩其實整理一下，就是有很多很多錢花在衣服和化妝品這些東西上，而且會有種越攀越高的趨勢，一開始用入門，之後用高級些，甚至貴婦級，有很多超前消費的人透支未來的錢。

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

最新影片︰秋冬喉嚨乾燥容易咳 中醫教整潤肺止咳秋梨膏

不買名牌奢侈品儲9成收入

此外，王神愛不買名牌奢侈品，她認為用LV袋迫地鐵，別人或會以為是冒牌貨，與其買這些奢侈品想提升地位，不如買樓來得更實際。她強調尤其女生要買樓保障自己︰

尤其是女生，我建議不論婚前還是婚後，一定要有自己的房子，不論大或小……買房子才有退路，才有立足之地。

目前王神愛與丈夫及女兒同住，一家三口依然慳家，而且家中奉行極簡主義，沒有太多家具雜物，每月扣除托兒的費用，她和丈夫、孩子一家三口每個月的支出僅1000多元人民幣。

網民批評︰沒有生活

有關報道播出後，很多網民負評王神愛是「守財奴」，不認同她的理念。有關留言如下︰

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

王神愛之後有回應網民批評，指出3天多的採訪拍攝最後剪成半小時，有很多話被刪減了，包括有關尊重每個人的消費觀的說法，她強調孩子沒吃過一點苦，她與老公的公積金算高可以覆蓋房貸，她尊重不同人的生活方式，而她只是分享個人經歷。

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳