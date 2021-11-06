【童你一起長大了】Master Joe為譚玉瑛甘心貼錢白做　黎芷珊爆舊愛鄭伊健「小秘密」

▲ Master Joe為譚玉瑛甘心貼錢白做，黎芷珊爆舊愛鄭伊健「小秘密」。

TVB兒童節目一直陪伴著每一位香港人成長，為召喚大家美好的童年集體回憶、無綫推出綜藝節目《童你一起長大了》，本周日（7日）播出的第五集，以「一童長知識」為主題，盤點歷年兒童節目主持的「知識王」，由譚玉瑛、黎芷珊及蓋世寶任主持，請來Master Joe、張美妮、伍文生、Patrick Sir、余德丞及林希靈擔任嘉賓。

論到兒童節目「知識王」，不得不提Master Joe游莨維。以頂級科學知識風靡萬千小朋友的Master Joe，直到今時今日仍對自己的「科技通」身份相當難忘，當走入服裝間重穿戰衣，和提及最後一日錄影的細節時，Master Joe均感觸泛淚：「當我知道呢個世界上再冇Master Joe時，個心好似冇咗一忽咁。最後一日錄影，我拍兩、三個Shot就喊，所以拍咗好耐。」

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▲ Master Joe憶起最後一日錄影時的不捨。（節目截圖）

他又大爆當年想力邀譚玉瑛飾演Master Joe從未現身的「恩師」，可惜遭工作人員反對：「阿譚嘅Show好貴架！」為了圓夢，Master Joe當時竟提出自動「減薪」：「我聽完即刻話咁我三個騷都唔收錢，將我啲Budget畀晒譚玉瑛吖！冇機會同佢合作我真係好遺憾。」最終，Master Joe獲製作組安排即場圓夢，場面感人。

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▲ 最終成功邀來恩師合作。（節目截圖）

同場加映：利愛安專訪

是集繼續有「空中暢遊」環節，除了有三位主持、嘉賓李佳芯與一眾小朋友玩遊戲、共度歡樂時光的畫面外，更會盤點歷年空中暢遊大使與小朋友互動的珍貴場面，包括：陳慧琳、古巨基、Twins、2R、黎瑞恩、陳松伶等。

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▲ Twins當年任空中暢遊大使。（節目截圖）

芷珊姐姐今集還會透露一個關於舊愛鄭伊健的小秘密：「《430穿梭機》有個環節要報告康文署嘅活動，伊健係最怕做呢一Part，佢每次都會好緊張，係咁NG，前一晚仲會失眠！」令伊健緊張的關鍵，就要等待節目播出才能揭曉。

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