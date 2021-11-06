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【老鼠開餐】捕獲肉店外多隻老鼠偷食雞肉　網民：不知吃了多少老鼠口水落肚

社會 12:54 2021/11/06

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

黃大仙區有肉店外，疑因店舖未開門，大群老鼠開餐偷吃雞肉。

黃大仙區有肉店外，疑因店舖未開門，大群老鼠開餐偷吃雞肉，有網民今日（6日）在社交平台發文，指在肉店外驚見多隻大老鼠爬上雞肉上開餐，又形容老鼠「大過隻貓」!

有關帖文在社交平台「黃大仙區友」上載，然後轉載至「香港突發事故報料區」。有網民透露涉事的肉店位於慈雲山毓華街，一般凌晨將肉類送來放在肉店門口，懷疑老鼠「晚晚開大餐」，因而「快高長大」。

亦有網民稱有肉店的地方就有蛇蟲鼠蟻，即使店舖衞生清潔做足，只有其他店舖不乾淨，就會吸引老鼠蟑螂，隨時「喺後巷隔離鋪走過去」。

亦有網民稱，店舖未開門，就將食材隨便放在門口根本是陋習，，坦言「唔知食左幾多老鼠口水尾落肚」，多名網民均表示，事件須向食環署報告，以調查附近環境的衞生問題，同時亦要杜絕鼠患問題。

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責任編輯：余思嵐

 

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