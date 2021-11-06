【最強報復】惡妻用無色無味毒藥浸內褲報復　丈夫下體燒傷潰爛險死

▲ 一名人妻用毒藥浸丈夫內褲，導致丈夫下體燒傷潰爛。

夫妻之間有事慢慢傾，不應向對方下毒手。內地一名人夫因下體疼痛求醫，揭發妻子因與他不和，而暗中用毒藥浸泡其內褲再晾乾，他不知不覺穿著有毒內褲，導致他下體燒傷潰爛，更差一點賠上性命。

綜合內地傳媒報道，浙江紹興一名53歲武姓男子日前發現下體刺痛，於是到當地醫院求診。醫生檢查後，發現武男下體出現大片燙傷潰爛，診斷為化學燒傷，其後他轉至杭州一間著名的燒傷科醫院接受治療。

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妻用劇毒浸內褲報復

經醫生查問及警方調查後，得知武男與妻子關係惡劣，妻子不知從何時開始，偷偷在他內褲浸上「百草枯」，然後再將內褲曬乾。據悉「百草枯」是一種劇毒，只要喝一小口足以可以致命，也因為百草枯無色無味，武男根本不察覺內褲有異，依舊穿上含毒內褲。

百草枯可透過皮膚吸收，醫生推斷武男下體因接觸百草枯，才出現了類似灼傷的傷口，陰囊處皮膚被化學燒傷，還通過黏膜和皮膚滲入體內。因生殖器皮膚較薄嫩，加上屬血管豐富的部位，清洗不易，武男才出現灼痛感。

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肺腎功能受損

據知武男血液的百草枯含量不算多，他在中毒前幾天反應不大。可是他在轉院後出現中毒反應，肺功能急劇下降，腎功能也受損。他被緊急轉往浙江大學醫學院附屬第二醫院，幸好在器官衰竭前被救回一命。

院方每年有約100宗百草枯中毒的病例，但遭妻子下毒還是首次。武男接受了兩周治療，之後再在燒傷科治療一周後便出院了，但他的肺部纖維化問題，或許對日後生活有長期影響。至於武男的妻子已被警方拘捕，待進一步調查她下毒的原因及細節。

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責任編輯︰羅嘉欣