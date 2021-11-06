【好人好事】深水埗明哥派飯送暖助弱勢社群　獲香港都會大學頒授榮譽大學院士

▲ 「深水埗明哥」陳灼明助弱勢社群，獲香港都會大學頒授榮譽大學院士。

香港貧富懸殊，弱勢社群生活艱難，人稱「深水埗明哥」的北河燒臘飯店老闆陳灼明創立社企「北河同行」，關注基層人士，不時派發免費飯、防疫用品、衣物等，積極行善的他，今日獲香港都會大學頒授榮譽大學院士，引證社會各界對明哥服務社群的肯定，可喜可賀！

深水埗明哥獲授榮譽大學院士

香港都會大學頒授榮譽大學院士予3名傑出人士，以表揚他們的卓越成就及對社會的重大貢獻，當中包括「深水埗明哥」陳灼明、著名歌手陳美齡，以及香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城，頒授典禮於11月6日（今日）舉行。

▲ 陳灼明獲香港都會大學頒授榮譽大學院士。（圖片︰北河同行facebook）

陳灼明（明哥）由10多年前起向深水埗的草根階層及露宿者義贈飯盒。自15歲父親去世後，他便開始於餐廳工作；1983年開始經營北河燒臘飯店；2008年開始與香港社區組織協會合作，向深水埗貧困居民售賣平價飯票，在不同組織及機構的義工隊幫助下，每周向露宿者、長者及少數族裔派發免費飯盒；他其後於2014年成立社企「北河同行」，組織義贈食物的活動。

▲ 親力親為贈被子予無家者。（圖片︰北河同行facebook）

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團隊承諾繼續貢獻社會

今日（6日），facebook專頁「北河同行」分享了好消息，多謝大家一直以來的支持，指出今天明哥獲香港都會大學頒授榮譽大學院士，帖文分享了明哥穿上大學袍的相片，見明哥接過證書非常開心，而社企團隊亦作出承諾︰

對於社會各界對明哥服務社群的肯定，明哥及義工團隊都深感榮幸，我們會繼續向前，應對萬變的社會，繼續貢獻社會，為有需要人士送出愛及關懷。

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據悉，北河同行每星期恒常服務對象約有800人，明哥及義工團隊不局限派免費飯，除了幫助深水埗的基層人士外，亦透過其他伙伴支援各區有需要人士。此外，經常都會向參與北河活動的學生形容派飯是一堂「社會課」，透過活動，讓學生身體力行地去了解有需要階層的需要，讓行善得以薪火相傳。

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責任編輯︰王明芳