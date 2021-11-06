【940920】余子明首拍ViuTV劇大讚蔡思韵谷祖琳　子明叔：真的很開心！

▲ ViuTV劇《940920》舉行開鏡儀式。（湯致遠 攝）

ViuTV原創劇《940920》於今天（6日）舉行開鏡拜神儀式，ViuTV高層魯庭暉聯同劇中演員劉俊謙、蔡思韵、吳海昕、徐天佑、余子明、岑珈其、張右雨、蘇欣婷及梁天尺一同現身，祈求拍攝順利。

導演及演員接受TOPick訪問，分享拍攝新劇的感受。

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▲ 余子明。（湯致遠 攝）

余子明首拍ViuTV劇集，他說：「所有演員和工作人員都很好，拍攝時間的控制、場口等準備功夫都做得很好。今次合作得很好，真的很開心！」

他透露是次飾演的角色是一個年紀大的家長，戲中有一位女兒和一位孫女，分別由谷祖琳及蔡思韵飾演。

他大讚兩位演員：「跟她們合作Very Good，她們都很勤力，一埋位便Ok。」

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▲ 岑珈其。（湯致遠 攝）

岑珈其形容今次的拍攝好像回到過去一樣，很奇妙的感覺。

他指：「這部劇集有兩個時空，初初來拍攝時尚未有之前《二月廿九》的場景，尚未有很多的感覺。去到另一個時空後，搭了《二月廿九》的場景後，便忍不住『嘩』！整件事很厲害，一定要讚美術組。」

岑珈其今次也是飾演「巴西龜」，但會有兩個時空的「巴西龜」。

他說：「上次最大的障礙是有兩個蜜蜂竇，今次劇組提早找來蜜蜂專員將蜜蜂竇清走，偶爾才有一、兩隻蜜蜂飛回來，所以也是安全的，拍攝安心了很多。」

▲ 導演羅嘉駿。（湯致遠 攝）

「刀片導演」羅嘉駿透露拍攝進度，「我們拍攝了四分之三，拍攝得很趕急，今次的合作很暢順，有些演員之前也有合作過，也是順利的。」

他直言劇組很趕急地拍攝，「今次也是拍攝10集。仍要追多十天的進度，希望今次不需要在播映期間仍進行後期剪接。」

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今次的後期時間比上次多了一個月，他希望可以剪快一點。

他感觸良多並謂：「大家回到這裏都很大感受，有如穿越時空回到兩年前，回憶也回來了。」

記者：梁樂欣