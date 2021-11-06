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【16子合體】叱咤樂壇記者會昂坪舉行　MIRROR+ERROR全員現身【內附詳情】

娛樂 15:45 2021/11/06

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

叱咤樂壇記者會昂坪舉行，眾星雲集MIRROR+ERROR齊現身。

一年即將完結，又是樂壇準備頒發成績表的時候。「2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」即將於下星期舉行記者會，齊集樂壇紅星包括張敬軒、謝安琪、鄭欣宜、許廷鏗等實力派歌手，而人氣偶像組合MIRROR與ERROR亦會現身記者會，到時勢必又再引起一波追星人潮。

「2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」記者會即將於星期一（11月8日），下午四點於昂坪市集舉行，主辦單位的海報中提及今年的頒獎禮會於亞洲國際博覽館舉行，而記者會上，率先齊集一眾紅人歌手，包括即將舉行演唱會的張敬軒，去年的男歌手金獎得主林家謙，剛推出新歌的謝安琪等等。

另外╴還有一眾新人歌手包括MC $oHo & KidNey、MC張天賦、曾比特等，但卻未見今年有份推出新歌的《聲夢傳奇》學員如姚焯菲及炎明熹。

【跨年倒數】旅發局倒數演唱會免費派3千張票　MIRROR、許廷鏗等任表演嘉賓【附門票詳情】

同場加映：利愛安專訪

而今年最紅的兩大團隊MIRROR與ERROR 16位成員當日亦會現身出席，屆時又會吸引大批粉絲塞爆現場。

出席歌手及組合包括（排名依筆劃序）：

ANSONBEAN、before the night ends、C AllStar、Dear Jane、Delta T、ERROR、FIESTER、Hey Joe Trio、Heyo、iii、MC $oHo & KidNey、MC張天賦、MIRROR、per se、Robynn Yip、Serrini、The Hertz、ToNick、Zarahn、Zpecial、石山街、石詠莉（Sukie S）、李妍、吳家忻、吳業坤、岑寧兒、泳兒、林欣彤、林家謙、林奕匡、洪嘉豪、胡鴻鈞、陳柏宇、陳凱詠、陳葦璇、陳蕾、許廷鏗、章尾而、張惠雅、張進翹（Manson）、張敬軒、張蔓姿、馮允謙、曾比特、黃妍、黃凱逸、惡夢扭蛋、曾樂彤、湯駿業、葉巧琳、雷深如（J.Arie）、楊雅餘、鄧小巧、鄭欣宜、潘釗彤、鄭融、樂壇已死大合唱團（Jer@MIRROR、SENZA A Cappella、吳林峰、何家銘、林善麟、康志維、雷同二友、鍾舒祺）、衞詩、謝安琪、薛晉寧、應智越、藍奕邦、關心妍。

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