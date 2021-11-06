【鯁喉意外】年輕單親媽忙做功課塞銀仔打發　2歲女兒3硬幣當糖食鯁喉險送命

▲ 菲律賓一名2歲女童，將3硬幣當糖食鯁喉險送命。

家長要時刻看管小朋友，否則隨時釀成意外。菲律賓有名2歲女童日前將3枚硬幣當糖食，單親媽媽發現後立即試圖取出來，可是女兒仍有一枚硬幣鯁喉，需馬上送院治理。事後，有人指責是次意外是由媽媽造成，批評她沒照照顧好女兒。

2歲女將硬幣當糖食鯁喉

根據外媒GMA news報道，菲律賓一名22歲單親媽媽Angelita Laruga於2日（周二）尋求善心人幫助支付她女兒的醫療費，其2歲女兒因為誤將硬幣當糖食而鯁喉入院做手術，雖然女兒平安無事，但媽媽無力支付醫療費，透過當地電台及傳媒尋求有心人協助。

事發當日，Angelita在家中忙做網上功課，在旁的2歲女兒扭計，哭着說想食糖果，Angelita表示當時忙碌，加上下大雨無法出門到附近商店購物，她將3枚1披索硬幣給女兒玩，跟她說停雨後可以拿去買糖食，著她不要再哭。

年幼的女兒將銀仔當糖果，把3個硬幣吞下，媽媽見狀大驚，趕緊從女兒口中取出硬幣，要她將硬幣吐出來，可是仍有1枚硬幣取不出來，懷疑卡住女兒的喉嚨。

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1枚硬幣卡喉入院做手術

Angelita馬上送女兒到最近的醫院，醫生為女童照X光，從X光片所見，一枚硬幣卡在女童的喉嚨中間，跟女童的小小身軀相比，該枚硬幣顯得很大，當刻情況危急。醫生為女童進行手術，成功取出硬幣，沒有性命危險。可是，媽媽未能支付醫療費，需要經濟援助支付入院的賬單和藥物費用。

有關事件引起熱議，有網民批評涉事的年輕單親媽媽沒有照顧好女兒，意外是她一手造成，差點令女兒送命。

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鯁喉高危食物

大埔那打素醫院急症室副顧問醫生梁遠雄曾接受TOPick訪問時指，曾有兒童進食花生粒、西米露，甚至誤服玩具中的鐵釘、擦膠等，異物可進入支氣管以至肺部。如不取出，雖然沒有即時生命危險，但有機會出現吸入性肺炎、胸腔發炎等，故醫生往往需為兒童進行全身麻醉，將異物取出。

家長日常應檢查小朋友的玩具是否附有細小或易鬆脫的組件，將細小物品妥當收好。

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責任編輯︰王明芳