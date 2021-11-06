【媽媽的神奇小子】劇本10年來不斷遭拒絕　吐氣揚眉吳君如封中美電影節影后

▲ 《媽媽的神奇小子》劇本10年來遭投資者不斷拒絕，終吐氣揚眉於中美電影節連奪兩獎。

以香港殘奧金牌得主蘇樺偉與媽媽「蘇媽」的真人真事改編母子的電影《媽媽的神奇小子》，早前代表香港報名參加角逐第94屆奧斯卡金像獎最佳國際影片後，今日（11月6日）再有好消息。

女主角吳君如憑《媽媽的神奇小子》在今屆「中美電影節」（Chinese American Film Festival）榮獲影后殊榮，電影並同時獲得「中美電影節」的大獎「金天使獎」。

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▲ （劇照）

吳君如封影后

由尹志文執導，吳君如、梁仲恆、張繼聰及馮皓揚等主演的電影《媽媽的神奇小子》，自今年8月上映至今仍未落畫，向着3000萬元票房邁進。

主角吳君如更在今屆「中美電影節」（Chinese American Film Festival）榮獲影后殊榮，電影並同時獲得「中美電影節」的大獎「金天使獎」，以表揚《媽媽的神奇小子》為一部優秀影片。

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中美電影節是由多間美國娛樂及媒體機構於美國洛杉磯聯合舉辦之華語電影節，至今年已舉行至第17屆，電影節之舉辦旨在推動中美電影人之間的文化交流，過去亦曾有不少香港電影及演員獲獎。

吳君如憑《媽媽的神奇小子》在今屆中美電影節奪得「最佳女演員」獎，她拍攝一段短片發表感言及向觀眾、台前幕後及大會致謝。

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▲ （劇照）

盛裝示人的君如在短片中提及，《媽媽的神奇小子》是部神奇的電影，由8月中上畫至今仍未落畫：「我們總共去了500場謝票活動，很多人問我為何要這麼辛苦，原因是難得有一部電影這麼有感染力，很多觀眾看完後都不捨得離場，還要喊着多謝我們拍了一部這麼好的電影，我很感恩可以為這部電影謝票，我亦更加感恩，這部戲仍未落畫。」

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感謝導演堅持

君如除多謝中美電影節以及各位評審，還點名向電影監製和導演致謝：「我更加想多謝導演尹志文，他堅持了10年，要拍這部改編自蘇媽及蘇樺偉的感人故事。」

接著君如稱：「我更加要多謝台前幕後的工作人員，更加要多謝一班很優秀的演員，但今次有點可惜，電影沒有在美國的影院上畫，沒機會飛過來與你們謝票。」

同時，君如趁機呼籲大家到Netflix觀看此片：「我在這裏向大家先謝票，返去幫我看看齣戲，還要無限loop不斷播，到時Netflix數據愈高，大家便多些中文片看了。」

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▲ （劇照）

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宣揚永不言棄精神

大會亦十分細心，速遞了獎狀予吳君如及導演尹志文。

尹志文收到「金天使獎」的獎狀時十分開心：「這是《媽媽的神奇小子》在北美得到的首個電影獎項，和可以代表香港參加奧斯卡金像獎一樣令人振奮，我們希望這部電影可以走得更遠，為更多觀眾帶來勵志的訊息和正能量，讓更多人認識這些永不言棄的傷殘運動員。」

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