【喜事變憾事】同事不滿獲邀赴婚宴俾人情　新郎遭投訴謀利無奈退錢辭職

▲ 一名男子邀請同事參加婚禮，事後卻被同事投訴他收取人情謀利。

結婚是喜慶事，相信親友都不介意出席婚宴分享新人的喜悅。早前內地一名男子邀請同事參加自己的婚禮，來賓當然送上人情祝福。不過，他事後收到投訴，有同事不滿他收取人情，認為他謀取利益，公司要求他退還金錢，他最終無奈辭職。事件在網上傳開，令人嘩然。

同事平均人情$230

綜合內地傳媒報道，重慶一名28歲的陽姓男子於9月19日舉行婚禮，筵開19席，除了親友外，也邀請了23位同事參加。婚禮當日場面熱鬧，同事總共送上約4,400元人民幣（約5,400港元）人情，平均每人給予190元人民幣（約230港元）。

可是婚禮過後，有同事向公司舉報，指陽男邀請同事出席婚禮，是「謀取不當利益」。陽男於9月25日被上司召見告知事件，並要求他退還同事的人情，同時在群組向同事道歉。他為免事件愈熱鬧愈大，只好退錢解決。而公司沒有列明任何規定，不可邀請同事參加婚禮、收取人情等。

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辦婚禮不為賺多錢

正當陽男以為事件告一段落，其後公司又發公告，聲稱他違反公司紀律規定，將他調職，更要求他自行辭職。陽男有感辭職沒大不了，他當初邀請同事出席婚禮，只是出於同事間的情誼，覺得彼此一起工作至少兩年了，自覺關係不俗，卻沒想到竟招來是非。他接受當地傳媒訪問時無奈表示︰

我們辦這場婚禮，沒有想到要賺好多錢，都是虧著在辦，圖個熱鬧。

他指平均每位同事的人情不到200元人民幣，根本談不上謀取不當利益。事件影響他的聲譽，他雖願意辭職，但要求公司還他一個清白。

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責任編輯︰王明芳