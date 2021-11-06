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【企圖自殺】長沙灣父母疑因債務攜兩子燒炭　涉企圖謀殺被捕

社會 23:46 2021/11/06

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

（資料圖片）

警方表示正調查昨日（5日）在長沙灣發生的一宗企圖謀殺及企圖自殺案，案中一名38歲男子及一名33歲女子被捕。

警方今日（6日）下午12時18分接獲報案，指一名38歲男子及其33歲妻子懷疑昨日在荔盈街一單位內燒炭，他們分別6歲及兩歲的兒子當時在單位內。

經初步調查，警方拘捕該名38歲男子及33歲女子，涉嫌企圖謀殺。被捕男女現正被扣留調查。兩名分別六歲及兩歲的男童清醒被送往明愛醫院治理。

現場消息指事發在凱樂苑一個單位，警方中午12時18分接報，指有一對父母疑因債務問題，企圖與兩名分別2歲和6歲的兒子自殺，最後單位內的人自行報警求助，救援人員到場，全部人清醒送明愛醫院治理。

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

《健康台》最新熱門影片:

 

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：余思嵐

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