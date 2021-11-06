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【強制檢測】2個地方納入強檢　包括郵輪海洋光譜號及1幼稚園

社會 22:04 2021/11/06

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

屬再次檢測的指明地方郵輪海洋光譜號。（資料圖片）

政府今日（6日）就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處2個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。
　　
因應早前1宗於潛伏期間曾於香港逗留的輸入個案，於指定期間曾身處一個指明地方的人士需要再次進行檢測。為謹慎起見，已經完成新冠疫苗接種的人士亦須接受上述強制檢測。

另外，由於1間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，相關學校被納入強制檢測公告。

屬再次檢測的指明地方

1. 任何在10月17日至10月21日期間曾以下身處超過2小時的人士(包括但不限於全職、兼職和替假員工及乘客)，須於11月9日或之前接受檢測。受檢人士若在11月4日至11月6日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

  • 郵輪海洋光譜號

其他(已經完成 2019 冠狀病毒病疫苗接種的人士1會獲視為已遵從強制檢測公告的規定)

1. 任何在10月24日至11月6日期間曾身處以下超過兩小時的人士(包括但不限於全職、兼職和替假員工、 學生及訪客)，須於11月 8 日或之前接受檢測。如受檢人士選擇使 用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於11月10日或之前 交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在年11月4日至11月6日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

  • 九龍荔枝角荔枝角道873號一號西九龍西九龍薈1樓6-8號鋪香港靈糧堂秀德幼稚園╱香港靈糧堂秀德幼兒園

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責任編輯：余思嵐

 

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