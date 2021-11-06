【打擊毒品】機場空運貨物檢疑氯胺酮及冰毒　涉額約820萬元

▲ 海關檢獲約八百二十萬元懷疑毒品。（新聞處提供）

海關在機場檢查2個空運郵包及一批空運貨物，拘捕3人，檢約1公斤懷疑氯胺酮及10.5公斤懷疑冰毒，估計市值共約820萬元。

海關於上月11日檢查一件從巴基斯坦抵港並報稱載有衣物的空運郵包，發現約1公斤懷疑氯胺酮收藏在2包食鹽內，其後再於本月1日2件從泰國抵港報稱載有玩具的空運郵包，發現約4公斤懷疑冰毒收藏在2輛玩具車內。

跟進調查發現，2宗案件的收貨人及地址相同，昨日在荃灣拘捕一名43歲女子及一名37歲男子，檢獲懷疑氯胺酮和冰毒估計市值約360萬元。



另外，海關於本月1日檢查一件從南非抵港報稱載有油墨滾筒的空運貨物，發現約6.5公斤懷疑冰毒收藏在滾筒內，昨日在尖沙咀拘捕一名34歲男子，並在其身上檢獲約1克懷疑大麻花，合共估計市值約460萬元。

《健康台》最新熱門影片:

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：余思嵐