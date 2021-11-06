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【打擊毒品】機場空運貨物檢疑氯胺酮及冰毒　涉額約820萬元

社會 22:23 2021/11/06

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

海關檢獲約八百二十萬元懷疑毒品。（新聞處提供）

海關在機場檢查2個空運郵包及一批空運貨物，拘捕3人，檢約1公斤懷疑氯胺酮及10.5公斤懷疑冰毒，估計市值共約820萬元。

海關於上月11日檢查一件從巴基斯坦抵港並報稱載有衣物的空運郵包，發現約1公斤懷疑氯胺酮收藏在2包食鹽內，其後再於本月1日2件從泰國抵港報稱載有玩具的空運郵包，發現約4公斤懷疑冰毒收藏在2輛玩具車內。

跟進調查發現，2宗案件的收貨人及地址相同，昨日在荃灣拘捕一名43歲女子及一名37歲男子，檢獲懷疑氯胺酮和冰毒估計市值約360萬元。

另外，海關於本月1日檢查一件從南非抵港報稱載有油墨滾筒的空運貨物，發現約6.5公斤懷疑冰毒收藏在滾筒內，昨日在尖沙咀拘捕一名34歲男子，並在其身上檢獲約1克懷疑大麻花，合共估計市值約460萬元。

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責任編輯：余思嵐

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