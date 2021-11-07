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【打擊犯罪】私家車雙白線違例逃跑被追截　27歲司機涉藏毒等罪被捕

社會 10:37 2021/11/07

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

私家車司機雙白線調頭逃跑被警方截，涉藏毒等罪被捕。（香港突發事故報料區群組影片截圖）

警方昨日（6日）晚上追截一輛私家車，檢獲小量懷疑冰毒，男司機被捕。

東九龍總區交通部執行及管制組人員昨日約11時30分在牛頭角佐敦谷北道巡邏期間，發現一輛私家車在雙白線違例調頭，遂上前截查，惟該私家車未有按指示停下並駛離現場，遂上前追截，最後於秀茂坪聯安街將該私家車截停，27歲姓鄺男司機下車企圖逃跑，遂發出口頭警告並以警棍戒備，最終制服該名男子。其後該名男子進行快速口腔液測試及酒精測試，分別測出陰性及零度結果。

警方稱，該名男司機涉嫌違反雙白線道路標記、藏毒、駕駛時沒有攜帶駕駛執照及未能出示身分證明文件被捕。調查期間，亦發現該名男司機亦牽涉4項較早前被法庭通緝的交通罪行。

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責任編輯：余思嵐

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